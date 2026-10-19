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Hornets firman extensión de 5 años y 209 millones de dólares con Brandon Miller

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Hornets de Charlotte acordaron firmar una extensión de contrato por cinco años y 209 millones de dólares con el escolta/alero Brandon Miller, informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

El alero de los Hornets de Charlotte Brandon Miller maniobra el balón frente al alero de los Grizzlies de Memphis Khris Murphy en el encuentro de pretemporada el viernes 16 de octubre del 2026. (AP Foto/Brandon Dill)
El alero de los Hornets de Charlotte Brandon Miller maniobra el balón frente al alero de los Grizzlies de Memphis Khris Murphy en el encuentro de pretemporada el viernes 16 de octubre del 2026. (AP Foto/Brandon Dill) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no había anunciado el acuerdo.

Miller, de 2,01 metros, ha promediado 19 puntos, 4,6 rebotes y 3 asistencias por partido en sus primeras tres temporadas en la liga, con un 37,3% de acierto en triples. La temporada pasada promedió 20,2 puntos, 4,9 rebotes y 3,3 asistencias por encuentro mientras lidiaba con una lesión en el hombro.

Se espera que Miller, de 23 años, asuma más la carga de anotar esta temporada después de que los Hornets traspasaran a LaMelo Ball a los Timberwolves de Minnesota.

Miller fue la selección número dos de los Hornets en el draft de la NBA de 2023, elegido detrás de Victor Wembanyama, de San Antonio.

Charlotte abre la temporada en Brooklyn el miércoles.

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