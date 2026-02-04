Hombres armados matan al menos a 13 personas en Nigeria

Policías nigerianos hacen guardia durante una procesión a la luz de velas en honor a los manifestantes muertos en una protesta por las dificultades económicas, en Lagos, Nigeria, viernes 9 de agosto de 2024. (AP Foto/Sunday Alamba, Archivo) AP

Los atacantes, “armados con armas peligrosas, comenzaron a disparar esporádicamente” el martes en el pueblo de Doma, en el estado de Katsina, en el noroeste, afirmó el portavoz de la policía Abubakar Sadiq Aliyu en un comunicado.

Se estaban llevando a cabo investigaciones para determinar las circunstancias e identificar a los responsables, añadió.

En un ataque por separado el martes, hombres armados mataron a varias personas en las comunidades de Woro y Nuku en el estado de Kwara, en el centro-norte, manifestó el gobernador AbdulRahman AbdulRazaq en un comunicado. No precisó el número de personas asesinadas, pero según reportes locales, fueron más de 30. La policía estatal no ha comentado al respecto.

AbdulRazaq calificó el ataque como una “expresión cobarde de frustración por parte de células terroristas” en respuesta a las operaciones antiterroristas en curso en el estado.

Nigeria está atrapada en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia islamista en el noreste junto con un aumento de secuestros para pedir rescate en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses.

La semana pasada en el noreste, extremistas armados mataron al menos a 36 personas en ataques separados en un sitio de construcción y en una base militar.

El martes, el jefe del Comando África de Estados Unidos dijo que Estados Unidos había enviado un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria, en respuesta a la crisis de seguridad. En diciembre, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra una célula local afiliada al grupo Estado Islámico.

Nigeria ha estado en el punto de mira diplomático de Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar al país, alegando que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.

