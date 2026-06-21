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Hombre muere tras caer durante concierto de rock en el Madison Square Garden

NUEVA YORK (AP) — Un hombre de 51 años murió tras caer durante un concierto en el Madison Square Garden, informó la policía el sábado por la noche.

Vista de una entrada al Madison Square Garden antes de un partido de la NBA en Nueva York, el 23 de febrero de 2021. (AP Foto/Brittainy Newman, Archivo)
Vista de una entrada al Madison Square Garden antes de un partido de la NBA en Nueva York, el 23 de febrero de 2021. (AP Foto/Brittainy Newman, Archivo) AP

Los agentes que respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 21:51 p.m. encontraron al hombre inconsciente y sin respuesta, con lesiones que indicaban una caída desde una “posición elevada”, señaló el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en un comunicado.

Fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. La policía no ha divulgado su nombre.

Se estaba presentando la banda de rock “Goose”. En un comunicado en Facebook, la banda manifestó que estaba “profundamente triste tras enterarse del trágico suceso”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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