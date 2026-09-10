Hombre de Florida será ejecutado por homicidio ligado a los “asesinatos de Hog Trail”

ARCHIVO – Vehículos policiales estacionados fuera de la prisión estatal de Florida en Starke, Florida, el martes 28 de julio de 2026. (AP Foto/David Fischer, Archivo) AP

Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, fue condenado a muerte por el secuestro y estrangulamiento en 1996 de Richard Allen Montgomery, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en una zona boscosa del suroeste de Florida, donde las autoridades encontraron los restos de al menos seis personas a lo largo de un periodo de tres años.

Conahan, que ha sostenido su inocencia, fue identificado previamente por las autoridades como persona de interés en las otras muertes, pero nunca fue acusado. Argumentó que las pruebas en su contra eran circunstanciales.

Se prevé que Conahan muera por inyección letal en la cámara de ejecución más activa del país. Florida ha llevado a cabo más de la mitad de las 24 ejecuciones totales en Estados Unidos en lo que va del año durante el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero.

Conahan fue arrestado en julio de 1996 tras más de dos años en los que agentes del orden locales y estatales se dedicaron a investigar una serie de homicidios en los que se descubrieron cuerpos mutilados y en descomposición en una zona boscosa del condado de Charlotte, al norte de Fort Myers.

A medida que aumentaba el número de cuerpos, también crecía la cobertura mediática. Con el tiempo, las muertes se conocieron como los “asesinatos de Hog Trail” por los lugares pantanosos y boscosos donde se encontraron los cuerpos. En las últimas tres décadas, el caso se ha presentado muchas veces en programas de televisión, canales de YouTube y pódcasts sobre crímenes reales.

Unos cazadores encontraron el primer cuerpo en febrero de 1994, y al menos cinco más fueron descubiertos durante los tres años siguientes. Aunque la mayoría de los restos estaban muy descompuestos, los investigadores creían que Montgomery fue hallado dentro de las 24 horas posteriores a su muerte. Con el tiempo, los investigadores determinaron que el asesino atacaba a hombres sin hogar.

Los investigadores encontraron similitudes entre los casos

Los detectives empezaron a investigar a Conahan en 1996 después de que un hombre encarcelado por robarle el auto afirmara que Conahan lo había atraído a una zona remota y le había ofrecido pagarle para posar para fotos desnudo. El hombre contó que se marchó conduciendo el auto después de ver un cuchillo.

Más tarde, los detectives se enteraron de un caso con varias similitudes en Fort Myers, en el que una víctima afirmó que un hombre que ofrecía dinero por fotos desnudo lo había atado a un árbol e intentado estrangularlo. Conahan fue arrestado y acusado de intento de asesinato, y varios meses después también fue acusado por la muerte de Montgomery.

Conahan renunció a su derecho a un juicio con jurado y un juez lo declaró culpable de asesinato y secuestro en agosto de 1999.

Conahan nunca fue acusado de ningún otro homicidio, pero en un informe del departamento de policía sobre la investigación se llegó a la conclusión de que era probable que todas las víctimas descubiertas dentro de un radio de 16 kilómetros (10 millas) hubieran sido asesinadas por la misma persona.

En 2007, un equipo de topografía descubrió ocho cuerpos en Fort Myers. Las cuatro víctimas identificadas por las autoridades no tenían hogar, y las autoridades dijeron que todas sufrieron lesiones similares a las de las víctimas del condado de Charlotte. En ese momento, los investigadores identificaron públicamente a Conahan, que ya estaba en el corredor de la muerte de Florida, como persona de interés, pero nunca fue acusado.

La Corte Suprema de Florida denegó la semana pasada las últimas apelaciones de Conahan, incluida una en la que solicitaba pruebas adicionales del ADN recolectado de la víctima. El tribunal dictaminó que demostrar que Montgomery tenía ADN en su cuerpo de alguien distinto de Conahan no lo exoneraría.

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el jueves su última apelación.

Florida encabeza las ejecuciones

Un total de 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista con 19 inyecciones letales, un récord estatal desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

Florida ejecutó en julio a dos presos en un mismo día, el primer estado en hacerlo en casi una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP