Hombre eritreo extraditado a Holanda, acusado de tráfico de personas

ÁMSTERDAM (AP) — Un hombre eritreo fue extraditado el miércoles a Holanda por los Emiratos Árabes Unidos para enfrentar acusaciones de que es el cabecilla de una vasta red de tráfico de personas.

Kidane Zekarias Habtemariam, de 41 años, había estado en una lista internacional de buscados desde 2021 después de huir mientras estaba siendo juzgado en Etiopía, informó la Fiscalía Pública de Holanda en un comunicado. Fue trasladado a Ámsterdam escoltado por la policía militar neerlandesa.

Es buscado en Holanda por delitos que incluyen participación en una organización criminal involucrada en el tráfico de migrantes, toma de rehenes, extorsión y violencia, incluida la violencia sexual.

Su caso está vinculado al de otro hombre eritreo, Tewelde Goitom, cuyo juicio comenzó en un tribunal holandés el mes pasado. Los fiscales han solicitado una sentencia de 20 años.

Los abogados defensores de Goitom quieren entrevistar a Habtemariam como testigo en el caso de su cliente. Es uno de los mayores casos de tráfico de personas jamás presentados en Holanda, según los fiscales.

Goitom dijo a los jueces que es víctima de un error de identidad. Fue extraditado a Holanda en 2022 desde Etiopía, donde fue condenado por delitos similares.

Habtemariam fue arrestado en Sudán en 2023 tras una búsqueda internacional liderada por los Emiratos Árabes Unidos. Debe realizar su primera comparecencia ante el tribunal el sábado.

En un comunicado, la fiscalía holandesa alegó que los dos eritreos “trabajaron juntos y ganaron grandes sumas de dinero asaltando y extorsionando principalmente a migrantes eritreos. El asalto tuvo lugar en Libia, y la extorsión a los familiares tuvo lugar en Holanda".

Habtemariam fue condenado en ausencia y sentenciado a cadena perpetua después de escapar en Etiopía mientras estaba siendo juzgado por cargos de tráfico de personas.

Libia en los últimos años ha surgido como el principal punto de tránsito para los migrantes que buscan una vida mejor en Europa. El país rico en petróleo se sumió en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató al autócrata Moamar Gadafi en 2011. Los traficantes de personas se han beneficiado del caos, traficando migrantes a través de las fronteras terrestres del país con seis naciones.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

