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Hombre acusado de enviar cientos de cartas con polvo a funcionarios antes de elecciones en EEUU

OKLAHOMA CITY (AP) — Las autoridades federales acusaron a un hombre de Oklahoma de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

El FBI indicó en un escrito judicial hecho público el martes que los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo.

Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Debe comparecer ante el tribunal el martes por la tarde en Oklahoma City. Los registros en línea no incluyen a un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que estaban investigando cartas con “sustancias sospechosas” que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país e instaron a los destinatarios a tratar los envíos como “potencialmente peligrosos”.

Un mensaje del Sargento de Armas del Senado obtenido por The Associated Press indicó que las autoridades policiales estaban trabajando para interceptar cualquier carta adicional, pero “es posible que algunas cartas lleguen a sus destinos”.

El FBI dijo en ese momento que la agencia y el Servicio de Inspección Postal estaban investigando. El FBI remitió las preguntas a la fiscalía federal el martes, y el Servicio de Inspección Postal no ha respondido a un mensaje de la AP en busca de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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