Holmes brilla en su 1ra apertura en casa; Suzuki pega jonrón y Cachorros vencen 3-0 a Cardenales

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Clary Holmes, lanzador de los Cachorros de Chicago, labora en el duelo del viernes 14 de agosto de 2026 ante los Cardenales de San Luis (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

Holmes (5-5), en su segunda apertura y la primera en Wrigley Field desde que fue adquirido a los Mets de Nueva York en la fecha límite de canhes, retiró a sus primeros 16 bateadores antes de que el dominicano José Fermin conectara un sencillo en la sexta entrada.

Tras perderse tres meses de actividad por una fractura del peroné derecho antes del canje, Holmes ponchó a tres, dio una base por bolas y permitió un hit en 6 2/3 entradas. Salió aclamado por los fanáticos, que se pusieron de pie.

Ryan Rolison, Ryan Zeferjahn y Jacob Webb siguieron. Webb lanzó la novena para su noveno salvamento.

Durante las primeras cinco entradas, Matthew Liberatore (5-10) estuvo igual de bien que Holmes. Retiró a sus primeros 13 bateadores antes de que Nico Hoerner conectara un sencillo en la quinta.

Liberatore tuvo problemas en la sexta, al permitir que los dos primeros bateadores se embasaran antes de retirar a Pete Crow-Armstrong con un elevado de foul y ceder el relevo al dominicano George Soriano.

Suzuki conectó el cuarto lanzamiento de Soriano, un cambio con cuenta de 2-1, y envió la esférica a una distancia estimada de 390 pies por el jardín izquierdo para su 21er jonrón. También pegó un doble en la octava, y fue el único jugador con múltiples hits.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP