Holanda contrata al español Xavi Hernández, primer técnico extranjero desde 1978

ARCHIVO - Xavi Hernández posa para una foto al llegar a la alfombra roja de una recepción de bienvenida previa al sorteo de la Copa del Mundo de fútbol de 2026 en el Centro Kennedy en Washington, el 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chris Carlson, Archivo) AP

Xavi fue integrante de la selección de España que venció a los holandeses en la final del Mundial de 2010, lo que marcó su tercera derrota en el partido por el título.

Xavi, de 46 años, que está sin trabajo desde que dejó su puesto como entrenador del Barcelona en mayo de 2024, asume el cargo en lugar de Ronald Koeman tras su salida después del Mundial.

El exmediocampista manifestó que sintió una “conexión especial con el fútbol holandés” después de formarse en una academia del Barcelona influida por Johan Cruyff y Rinus Michels.

“Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol holandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en moldearme como jugador y entrenador”, señaló Xavi, quien firmó un contrato hasta el Mundial de 2030.

El último entrenador nacido en el extranjero de Países Bajos fue Ernst Happel, en 1977-78.

Xavi señaló que la cultura futbolística de dicho país — “fútbol de ataque, basado en la posesión, con creatividad, pasión y convicción”— le resultaba atractiva.

“Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello está ahí, así como una base sólida sobre la cual construir”, expresó Xavi.

Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la federación neerlandesa y rival de Xavi en la final del Mundial de 2010, comentó que la visión de Xavi de un “fútbol dominante y atractivo, combinado con la flexibilidad que exige el fútbol moderno de élite”, le vendría bien al equipo.

“Xavi cree en esos principios básicos, ha asumido esa visión y la ha hecho suya. Todo eso, combinado con su personalidad y la manera en que sabe conectar con los jugadores y sacar lo mejor de un grupo, lo convierte en la elección adecuada para los próximos años”, sostuvo De Jong.

Tras jugar 17 años en el Barcelona, Xavi terminó su carrera en el Al Sadd antes de convertirse en entrenador del equipo catarí entre 2019 y 2021.

Países Bajos quedó eliminado del Mundial en la ronda de 32 tras perder ante Marruecos en una tanda de penales.

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FUENTE: AP