Hit de desempate de Fermín en la 9na de 4 carreras ayuda a Cardenales a vencer 5-1 a Azulejos

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Nathan Church (de los Cardenales de San Luis) corre a toda velocidad para anotar con un doblete de Lars Nootbaar durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto en Toronto, el domingo 2 de agosto de 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Matthew Liberatore lanzó seis entradas sin permitir carreras y el dominicano George Soriano (4-3) trabajó una entrada para llevarse la victoria, mientras los Cardenales aprovecharon una novena de cuatro carreras para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas ante Toronto.

El cerrador de los Azulejos, Louis Varland (3-4), dio base por bolas a Masyn Winn para abrir la novena. Winn avanzó a tercera con un hit de Bryan Torres antes de anotar con el sencillo de línea de Fermin al jardín central.

Dos outs después, Torres anotó por un error de tiro del segunda base mexicano Luis Urías. Luego Jordan Walker conectó un sencillo de dos carreras, lo que sacó del juego a Varland.

El sencillo dentro del cuadro del mexicano Alejandro Kirk en la segunda fue el único hit permitido por Liberatore. El zurdo otorgó una base por bolas y ponchó a siete.

Los Azulejos empataron ante Soriano en la octava. El venezolano Andrés Giménez se embasó con un sencillo con dos outs y se robó la segunda antes de anotar con el doble de Urías.

El derecho de los Azulejos, Max Scherzer, permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas. Scherzer dio una base por bolas y ponchó a cinco, elevando su total de por vida a 3.512.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP