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Himno norcoreano suena antes de partido de hockey de Corea del Sur en los Juegos Asiáticos

NAGOYA, Japón (AP) — Los jugadores del equipo masculino hockey sobre césped de Corea del Sur se quedaron perplejos el viernes cuando, en lugar de su himno nacional, sonó el de Corea del Norte antes de un partido contra Bangladesh en los Juegos Asiáticos.

En esta imagen, tomada de un video, integrantes del equipo masculino de hockey de Corea del Sur reacciona mientras escuchan el himno de Corea del Norte por error antes de enfrentarse a Bangladesh en los Juegos Asiáticos, en Kakamigahara, en la prefectura japonesa de Gifu, el 18 de septiembre de 2026. (OCA/SNTV vía AP)
En esta imagen, tomada de un video, integrantes del equipo masculino de hockey de Corea del Sur reacciona mientras escuchan el himno de Corea del Norte por error antes de enfrentarse a Bangladesh en los Juegos Asiáticos, en Kakamigahara, en la prefectura japonesa de Gifu, el 18 de septiembre de 2026. (OCA/SNTV vía AP) AP

Los deportistas se mostraron desconcertados, sin saber cómo reaccionar. Muchos se mantuvieron firmes, algunos se pasaron la mano por el cabello y otros dejaron la mano derecha sobre el corazón mientras sonaba la música.

Los organizadores corrigieron rápidamente el problema y pusieron el himno correcto.

Corea del Sur ganó el partido por 5-0. Los Juegos Asiáticos comenzarán oficialmente el sábado.

La agencia noticiosa surcoreana Yonhap calificó la situación como un “incidente incómodo”.

“De pie, con las manos sobre el corazón frente a la bandera surcoreana desplegada, los jugadores surcoreanos no pudieron ocultar su desconcierto”, reportó Yonhap.

“Al darse cuenta tarde del error, el comité organizador puso primero el himno nacional de Bangladesh antes de reproducir el de Corea del Sur”, agregó la noticia. “Sin embargo, apremiado por el tiempo antes del inicio programado del partido, el árbitro indicó a los jugadores que intercambiaran saludos mientras el himno surcoreano seguía sonando, lo que obligó a los atletas surcoreanos a comenzar el encuentro sin poder cantar el himno”.

Algunos partidos de los Juegos Asiáticos se disputan antes de la inauguración oficial para dar cabida a un apretado calendario en el que participan más de 11.000 deportistas, más que los Juegos Olímpicos de Verano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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