Hijos de Enrique y Meghan cambian de escuela por razones de seguridad

“El cambio de escuela de los niños se decidió tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de sus arreglos actuales”, señaló el portavoz en un comunicado.

El príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, acababan de comenzar el nuevo curso escolar en Inglaterra después de que la familia se mudara desde California a finales de agosto.

Los medios británicos informaron que la distancia a la escuela y el intenso tráfico en la ruta figuraban entre las preocupaciones planteadas por la pareja y su equipo de seguridad. La familia vive en una residencia privada, no perteneciente a la realeza, a las afueras de Londres.

“Esta decisión no debe interpretarse de ninguna manera como un reflejo sobre la escuela ni sobre el cuidado excepcional que los niños han recibido allí”, dice el comunicado.

La noticia se conoció después de reportes de que la pareja esperaba una nueva evaluación por parte del comité gubernamental que revisa la protección de personalidades VIP, incluyendo si la familia debería tener derecho a seguridad financiada con fondos públicos ahora que vive en el Reino Unido.

Enrique y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California hace más de seis años, al afirmar que querían ganarse la vida por su cuenta. Posteriormente firmaron contratos lucrativos con Netflix y Spotify.

Aunque las relaciones con el resto de la familia real se han deteriorado desde entonces, Enrique ha manifestado recientemente interés en una reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Carlos III.

Enrique ha librado una prolongada batalla con el gobierno británico para que se restablezca la protección policial financiada con fondos públicos, la cual fue cancelada cuando la pareja dejó sus funciones reales.

Anteriormente, el príncipe había dicho que no podía “imaginar un mundo en el que llevaría a mi esposa y a mis hijos de vuelta al Reino Unido” sin una garantía de seguridad.

El rey reiteró a principios de este mes que Enrique y Meghan siguen siendo miembros no activos de la familia real y que continuarían absteniéndose de usar títulos reales formales tal como han hecho desde 2020. La pareja dijo que le sorprendió la manera en que el monarca emitió esa declaración porque se les dio poco tiempo para revisarla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP