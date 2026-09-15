Hermana de estudiante española asesinada en México exige justicia en video viral

"¿Qué pasa en México?”, se pregunta. “Todos los días asesinan a personas y a mujeres... Vivimos en una sociedad enferma llena de gente inhumana”.

Impotente, Lara Tacoronte cuestiona cómo es posible que los mexicanos normalicen los homicidios y pide justicia en un video que el martes se volvió viral.

La denuncia de la joven es la misma que la que cientos que grupos hacen de forma reiterada en México, un país donde a pesar de haberse registrado un descenso en los homicidios , en 2025 fueron asesinadas 28.000 personas y casi 11.5500 desaparecieron, según cifras oficiales.

“Ahí está pasando cada día y la gente lo tiene super normalizado y nadie hace nada”, dice la joven.

Durante más de 10 minutos cuenta que su hermana Claudia Tacoronte, una estudiante de educación, llevaba tres semanas en México y que de su muerte sólo sabe lo que han publicado los medios. “Nadie nos ha contado qué pasó”, se lamenta.

Según Tacoronte, su hermana habría sido apuñalada por un hombre que intentó robarle el celular en Cuautla, en el estado de Morelos, una región de alta actividad delictiva.

El exalcalde de ese municipio, ubicado a 110 kilómetros al sur de Ciudad de México, fue detenido este año como parte de un operativo contra funcionarios acusados de vínculos con el crimen organizado.

Las autoridades no han hecho pública una versión de lo ocurrido y la presidenta Claudia Sheinbaum sólo refirió que el gobierno federal ayuda al estatal en el esclarecimiento del caso. El fiscal estatal Fernando Blumenkron dijo que la muerte se investiga como un caso de feminicidio.

FUENTE: AP