Henderson brilla en 7 innings y Cerveceros ganan 3 de 4 a Dodgers

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Henderson (7-2) ponchó a seis y permitió tres hits y una base por bolas en la salida más larga de su carrera de dos años en las Grandes Ligas, lo que ayudó a los Cerveceros a asegurarse el criterio de desempate ante los Dodgers.

Milwaukee tiene una ventaja de tres juegos sobre Los Ángeles en la carrera por el mejor récord de la Liga Nacional.

Bauers puso al frente a los Cerveceros por 2-1 en la quinta entrada con un sencillo productor y amplió la ventaja a 3-1 en la séptima con un doble que remolcó al venezolano Jackson Chourio en ambas ocasiones.

Luego, Bauers evitó el toque de Ben Rortvedt en el plato para poner la pizarra 4-1 gracias a un sencillo de Andrew Vaughn.

Fue el primer juego en que Bauers ha bateado de 4-4 en su carrera, y la cuarta vez que consigue cuatro hits.

Tarik Skubal (7-7) permitió una carrera limpia con siete hits y dos bases por bolas en seis entradas por los Dodgers. Realizó 109 lanzamientos, el máximo número en su carrera, y terminó con siete ponches.

Max Muncy y el cubano Andy Pages conectaron jonrones, y Tommy Edman cometió dos errores que derivaron en tres carreras para los visitantes. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP