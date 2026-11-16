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El pívot de los Rockets de Houston Alperen Sengun defiende a Giannis Antetokounmpo del heat de Miami en el encuentro del lunes 16 de noviembre del 2026. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Davion Mitchell tuvo una noche de 16 tantos y 10 asistencias, y Bobby Portis Jr. sumó 16 puntos para el Heat, que tiene marca de 8-2 desde que comenzó la temporada 0-4. Miami no contó con Bam Adebayo en la segunda mitad debido a rigidez en la cadera derecha.

Con su quinto triple de la noche, Thompson llegó a 2.952 en su carrera y quedó a 21 de Ray Allen (2.973) para ocupar el tercer lugar en la lista histórica de triples. Antetokounmpo añadió seis asistencias —antes de enfrentar el miércoles a su exequipo, los Bucks de Milwaukee.

Alperen Sengun anotó 23 tantos por los Rockets, que estaban en la segunda noche de partidos consecutivos y vieron terminada su racha de cuatro victorias.

Kevin Durant anotó 22 unidades por Houston y ahora suma 32.917 puntos en su carrera, a 83 del hito de los 33.000. Solo cuatro jugadores —LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant— han anotado tantos.

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FUENTE: AP