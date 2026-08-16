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Hayden Panettiere, estrella de las series "Heroes" y "Nashville", muere a los 36 años

LOS ÁNGELES (AP) — Hayden Panettiere, estrella de populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”, ha muerto. Tenía 36 años.

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de Blonde el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de "Blonde" el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP
ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de Blonde el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Hayden Panettiere llega al estreno de "Blonde" el 13 de septiembre de 2022, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

El padre de Panettiere, Skip, anunció el fallecimiento de la actriz en un comunicado facilitado a ABC News el domingo.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla”, señaló Skip en el comunicado.

No se informó la causa de la muerte. Un publicista de Panettiere no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

Panettiere tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996, y entre sus créditos figuran la voz de Dot en “A Bug’s Life”, “Remember the Titans” y “Scream VI”. Su papel como una animadora con superpoderes en “Heroes” la catapultó a la fama. La serie giraba en torno al lema “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, incluso después del nacimiento de su hija en 2014. En unas memorias publicadas este año, tituladas “This Is Me: A Reckoning”, escribió sobre su decisión de otorgar la custodia total de su hija a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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