Hayden Panettiere es recordada por Viola Davis, Selma Blair y Melissa Barrera

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la 21ª edición de los Critics' Choice Awards en el Barker Hangar el 17 de enero de 2016 en Santa Mónica, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) AP

Panettiere fue una actriz prolífica que alcanzó la fama como estrella de “Heroes” de NBC y logró un éxito televisivo-musical con la serie “Nashville”. Habló abiertamente de sus problemas con el alcohol y la depresión posparto, y dejó de actuar durante varios años, hasta que regresó para “Scream VI” en 2023.

Entre quienes rindieron homenaje a Panettiere el lunes estuvieron las también actrices Viola Davis, Melissa Barrera y Bethany Joy Lenz, y el podcaster Jay Shetty.

“Qué talento tan increíble tenías... tan dotada. Julius y yo adoramos trabajar contigo... un alma vieja y sabia con un corazón tan profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo porque sentía una curiosidad ardiente por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso Fénix levantarse de las cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada. Descansa bien, Hayden. Envío oraciones de sanación a tu familia, a tu hija y a todos los que te amaron. Que siempre pronuncien tu nombre...” vía Instagram.

"No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba VOLVIENDO a la vida, ¿no? Es demasiado joven y todavía queda mucha vida por delante. Y su hija…. Hayden, estás rodeada de amor. Lo siento por cada momento en que no te escribí o no pregunté cómo estabas. Esto no puede ser real” — vía Instagram.

“Estoy profundamente triste por la pérdida de alguien que significó tanto para mí. Nos entendíamos de una manera que pocos realmente pueden: reconociendo lo difícil que es crecer bajo los reflectores y lo aislante que puede sentirse incluso cuando estás rodeada de tanta gente” — vía Instagram

“Estoy profundamente triste por la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere. Descansa en paz, Hayden. Te extrañaremos muchísimo” — vía Instagram.

Brittany Shaw, actriz

“Esto es un shock. Caray, ella era genial. Tenía esa forma de hacerte sentir como en casa. Desde el momento en que entré al set de Nashville, me hizo sentir que pertenecía allí. Pasamos tantos buenos momentos juntas, y siempre estaré agradecida por ellos” — vía Instagram.

Jay Shetty, presentador de podcasts

“No puedo creerlo. Nuestra amistad apenas había comenzado y me conmovió mucho la conversación que compartimos a principios de este año. Todo mi cariño y mis condolencias para su familia y sus fans” — vía Instagram.

Selma Blair, actriz

“Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor” — vía Instagram.

Melissa Barrera, actriz

“Descansa en paz, dulce Hayden” — vía Instagram.

David Arquette, actor

“Te amo, Hayden” — vía Instagram.

Rosie O'Donnell, actriz

“Oh, Dios mío — destrozada #hayden — ” vía Instagram.

Sindicato SAG-AFTRA

“Lamentamos el repentino fallecimiento de Hayden Panettiere. Actriz infantil, la larga carrera de Hayden en televisión y cine incluyó papeles memorables en ‘Heroes’, ‘Nashville’ y más. Nuestros corazones están con su hija, su familia, sus amigos y sus fans” — vía X

FUENTE: AP