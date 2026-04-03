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Hawks arrollan a Nets 141-107 para lograr 4ª victoria seguida y 18va en 20 partidos

NUEVA YORK (AP) — CJ McCollum anotó 25 puntos y repartió siete asistencias por unos Hawks de Atlanta en pleno ascenso, que arrollaron el viernes a los Nets de Brooklyn por 141-107 para obtener su cuarta victoria consecutiva y la 18.ª en 20 partidos.

Los Hawks de Atlanta celebran su victoria sobre los Nets de Brooklyn, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Angelina Katsanis)
Los Hawks de Atlanta celebran su victoria sobre los Nets de Brooklyn, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

Los Hawks, quintos en la Conferencia Este con marca de 45-33, se mantuvieron 1 1/2 juegos por delante de Filadelfia, que es sexto, y se acercaron a 3 1/2 juegos de Cleveland, situado cuarto. Atlanta y Cleveland jugarán una serie de dos partidos, uno en cada cancha, la próxima semana.

McCollum acertó 8 de 12 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples.

Nickeil Alexander-Walker añadió 21 unidades, y Jalen Johnson terminó con 18 puntos y 11 rebotes. Onyeka Okongwu anotó 15 tantos.

Nic Claxton encabezó a Brooklyn con 16 puntos, y Malachi Smith aportó 15. Los Nets perdieron por segunda vez seguida y cayeron a 18-59.

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FUENTE: AP

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