Hawks arrollan a Nets 141-107 para lograr 4ª victoria seguida y 18va en 20 partidos

Los Hawks de Atlanta celebran su victoria sobre los Nets de Brooklyn, el viernes 3 de abril de 2026 (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

Los Hawks, quintos en la Conferencia Este con marca de 45-33, se mantuvieron 1 1/2 juegos por delante de Filadelfia, que es sexto, y se acercaron a 3 1/2 juegos de Cleveland, situado cuarto. Atlanta y Cleveland jugarán una serie de dos partidos, uno en cada cancha, la próxima semana.