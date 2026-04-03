Hawks arrollan a Nets 141-107 para lograr 4ª victoria seguida y 18va en 20 partidos

Los Hawks, quintos en la Conferencia Este con marca de 45-33, se mantuvieron 1 1/2 juegos por delante de Filadelfia, que es sexto, y se acercaron a 3 1/2 juegos de Cleveland, situado cuarto. Atlanta y Cleveland jugarán una serie de dos partidos, uno en cada cancha, la próxima semana.
McCollum acertó 8 de 12 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples.
Nickeil Alexander-Walker añadió 21 unidades, y Jalen Johnson terminó con 18 puntos y 11 rebotes. Onyeka Okongwu anotó 15 tantos.
Nic Claxton encabezó a Brooklyn con 16 puntos, y Malachi Smith aportó 15. Los Nets perdieron por segunda vez seguida y cayeron a 18-59.