Harry Kane sigue marcando mientras Bayern mantiene ventaja de 6 puntos en Bundesliga

BERLIN (AP) — Harry Kane anotó el sábado dos goles y Bayern Múnich mantuvo su ventaja de seis puntos en la Bundesliga con una victoria 3-0 en la cancha del Werder Bremen, amenazado por el descenso.

Harry Kane, del Bayern, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Werder Bremen y el Bayern Munich, en Bremen, Alemania, el domingo 14 de diciembre de 2026. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP)
El portero del Bayern, Manuel Neuer, salió al descanso, al parecer como medida de precaución, por una leve molestia en el gemelo. Jonas Urbig ocupó su lugar para la segunda parte.

Kane ya había marcado sus goles. El primero fue de penalti en el minuto 22, después de que Lennart Karl fuera derribado. El segundo llegó cuatro minutos más tarde con un disparo seco que pegó en el poste y entró, desde fuera del área.

Fue el 26.º gol liguero de la temporada para la estrella de Inglaterra. Nueve de ellos han sido de penalti.

Leon Goretzka, en una inusual titularidad en su última temporada en el Bayern, anotó el tercer gol en el 70.

La victoria del Bayern hace que sea muy poco probable que el equipo sea alcanzado por Borussia Dortmund cuando los dos rivales se enfrenten dentro de dos semanas.

Dortmund, que el viernes derrotó 4-0 a Mainz para sumar su sexta victoria consecutiva en la liga, visitará a Leipzig a continuación, mientras que el Bayern recibirá a Eintracht Frankfurt en la 23.ª jornada, una semana antes del “der Klassiker” en Dortmund.

Hoffenheim apunta a la Liga de Campeones

Hoffenheim consolidó el tercer puesto con una victoria 3-0 sobre Freiburg.

Andrej Kramarić marcó un candidato a gol del día cuando bombeó el balón desde unos 40 metros, pero una revisión del VAR determinó que estaba en fuera de juego.

Fisnik Asllani y Ozan Kabak acertaron tras el descanso para Hoffenheim, antes de que el suplente Valentin Gendrey anotara segundos después de entrar al campo, en el tiempo añadido.

Bayer Leverkusen subió al cuarto puesto, el último que da clasificación a la Liga de Campeones, con una victoria 4-0 sobre el modesto St. Pauli.

Stuttgart y Leipzig, al igual que Leverkusen, también tenían 39 puntos antes de sus partidos de la 22.ª jornada. Stuttgart juega contra el Colonia más tarde el sábado, mientras que Leipzig recibe a Wolfsburg el domingo.

Hamburger SV resistió para imponerse 3-2 a Union Berlin y Eintracht Frankfurt disfrutó de una victoria 3-0 sobre el visitante Borussia Mönchengladbach.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

