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Harris pega jonrón e impulsa 3; Acuña suma 3 hits en triunfo de Bravos por 6-4 ante Rockies

ATLANTA (AP) — Michael Harris II impulsó tres carreras con dos hits, incluido un jonrón, Ronald Acuña Jr. conectó tres imparables y anotó tres carreras, y los Bravos de Atlanta se impusieron el viernes 6-4 a los Rockies de Colorado para hilar su quinto triunfo.

El venezolano Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, festeja en la cueva luego de anotar ante los Rockies de Colorado en el juego del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)
El venezolano Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, festeja en la cueva luego de anotar ante los Rockies de Colorado en el juego del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

El derecho Grant Holmes (9-5) permitió tres carreras y ocho hits —todos sencillos— en cinco entradas por Atlanta. Antes del juego, los Bravos anunciaron que los derechos Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep se someterán a cirugías de codo que pondrán fin a su temporada.

El derecho de los Rockies Tomoyuki Sugano (12-8) recibió seis carreras y 10 hits en cuatro entradas y fracción. Sugano salió del juego después de permitir tres hits para abrir la quinta, incluido un jonrón de dos carreras de Harris.

Acuña, quien descansó el jueves en la victoria por 1-0 de los Bravos sobre los Dodgers de Los Ángeles, acumuló tres hits y una base por bolas como cuarto bate por primera vez esta temporada.

El venezolano llegó al juego con promedio de bateo de .228 y el mánager Walt Weiss comentó que tuvo “una buena charla” con Acuña el jueves.

“Me gusta cómo se ve en ese puesto de cuarto bate”, dijo Weiss, quien añadió que el cambio en la alineación es “un nuevo panorama para él”.

Acuña recibió una base por bolas y anotó en el segundo inning conectó un sencillo y anotó en el tercero, y pegó un doble contra la pared del jardín derecho en el quinto antes de anotar con el jonrón de Harris.

El cubano Raisel Iglesias, el quinto lanzador de Atlanta, consiguió los últimos tres outs para su 29no salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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