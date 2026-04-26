Hao-Yu Lee conecta su primer jonrón e impulsa victoria de Tigres 8-3 ante Rojos

Spencer Torkelson celebra con su compañero de los Tigres de Detroit Hao-Yu Lee la victoria ante los Rojos de Cincinnati el domingo 26 de abril del 2026. (AP Foto/Ben Jackson) AP

Torkelson igualó un récord de los Tigres al jonronear en cinco juegos seguidos, uniéndose a Rudy York, Hank Greenberg, Vic Wertz, Willie Horton y Marcus Thames.

Los Tigres se fueron arriba 2-0 después del doble con las bases llenas de Kerry Carpenter en la primera entrada, antes de que Cincinnati reaccionara.

El bateador designado de los Rojos, Nathaniel Lowe, conectó un jonrón en la segunda entrada, su cuarto en nueve apariciones al plato.

JJ Bleday, quien debutó con los Rojos tras ser llamado desde Triple-A Louisville el sábado, empató el juego 2-2 en la cuarta con un jonrón de 403 pies por el jardín central.

Ke’Bryan Hayes pegó un triple y anotó con el sencillo de Matt McLain para poner a los Rojos arriba 3-2 en la quinta.

Los Tigers recuperaron la ventaja en la séptima.

El jonrón de dos carreras de Lee como emergente, ante el zurdo de los Reds Sam Moll (1-1), puso a los Tigers arriba 4-3. Dos bateadores después, Torkelson amplió a 5-3 con su quinto jonrón de la temporada frente a Pierce Johnson.

Gleyber Torres puso el marcador 8-3 con un jonrón de dos carreras ante el venezolano José Franco en la octava.

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FUENTE: AP