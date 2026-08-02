Hallan los cuerpos del famoso alpinista Nirmal Purja y otros 3 tras avalancha en Pakistán

ARCHIVO - El alpinista nepalí Nirmal Purja, quien se convirtió en el escalador más rápido de las 14 cumbres más altas del mundo, llega al aeropuerto de Katmandú el 30 de octubre de 2019, en Nepal. (AP Foto/Niranjan Shrestha, archivo) AP

El Alpine Club of Pakistan indicó que los escaladores recuperados son Purja, Wang Zhong, Nima Sherpa y Kili Pemba Sherpa. El club elogió a los rescatistas militares y civiles, y a los voluntarios, que participaron en el operativo de recuperación.

Los rescatistas localizaron otros cuatro cuerpos el viernes, pero sólo pudieron recuperar tres —la omaní Nathira Ahmed, la estadounidense Mallory Geis y el nepalí Bahadur Gurung— porque el mal tiempo obligó a mantener en tierra a los helicópteros de búsqueda y rescate.

Equipos de rescate con apoyo militar reanudaron la búsqueda el domingo de los dos escaladores restantes, mientras continuaban las labores para bajar los cuerpos de Purja y de los otros tres hallados por el equipo terrestre, señalaron funcionarios locales.

La empresa de expediciones de Purja expresó el sábado que el mundo había perdido a uno de los grandes personajes del montañismo. La compañía lo describió como “un líder que inspiró a millones a través de su valentía, humildad y la convicción inquebrantable de que el potencial humano es mucho mayor de lo que a menudo imaginamos”.

El presidente del Alpine Club of Pakistan, Irfan Arshad Khan, manifestó que la tragedia era “una pérdida inconmensurable para la fraternidad mundial del montañismo”. Rindió homenaje a los rescatistas militares y civiles, al igual que a los sherpas que participaron en la misión de búsqueda.

La expedición estaba encabezada por Purja, exsoldado del Ejército británico nacido en Nepal, ampliamente conocido como Nims Dai.

En 2019 escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un tiempo récord de 189 días, un logro que aparece en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible” ("14 picos: nada es imposible"). Su récord fue superado en 2023.

En un comunicado, la familia de Geis señaló: “Mallory era una luz brillante a la que su familia y amigos amaban profundamente. Se le extrañará enormemente”.

Se tenía previsto que la expedición fuera la última para el guía paquistaní Sohail Sakhi, quien trabajaba con Moving Mountains, una empresa de viajes de aventura con sede en Pakistán. Sakhi también era geógrafo y fotógrafo de gran altitud, y había escalado algunas de las principales cumbres del mundo, según el sitio web de la empresa. Su cuerpo seguía desaparecido el domingo.

Los accidentes son comunes en las expediciones de alpinismo en el norte de Pakistán debido a avalanchas, caída de hielo y rocas, altitud extrema y un clima que cambia con rapidez.

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Riaz Khan informó desde Peshawar, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP