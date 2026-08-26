Grupo prorruso se atribuye ciberataque en Noruega

El ciberataque ha estado en curso desde el lunes, dijo a The Associated Press Are Kvistad, portavoz de la Agencia Noruega de Digitalización (Digdir), el organismo estatal encargado de hacer que los servicios públicos de Noruega sean más digitales y fáciles de usar.

Los ataques de denegación de servicio implicaron que los hackers dirigieran un tráfico masivo hacia la agencia con el fin de bloquear servicios, incluido uno que permite a los ciudadanos usar un único inicio de sesión en múltiples servicios públicos.

Sin embargo, el portavoz de Digdir indicó que la agencia logró mantener los servicios en funcionamiento “prácticamente sin interrupción”.

En una publicación en Telegram difundida por medios noruegos, el grupo de hackers prorruso Server Killers se atribuyó el ataque y señaló que había declarado una ciberguerra a Noruega después de que el país renovara su cooperación en materia de seguridad con Ucrania el 23 de agosto.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció durante una visita a Kiev el domingo que Noruega proporcionaría 85.000 millones de coronas noruegas (9.200 millones de dólares estadounidenses) a Ucrania con cargo al presupuesto estatal del próximo año, por tercer año consecutivo.

Ambos países también se comprometieron a profundizar la cooperación en lo relativo a la tecnología de drones y otras formas de guerra moderna.

Las autoridades noruegas no comentaron la afirmación de los hackers hasta el momento de la publicación.

Todos los países de Europa están en máxima alerta, ya que Rusia ha intensificado su sabotaje y su actividad maliciosa en todo el continente desde su invasión de Ucrania. Las autoridades sostienen que los ataques buscan socavar el apoyo a Ucrania, sembrar miedo y discordia en las sociedades europeas y agotar los recursos de investigación.

En 2025, las autoridades noruegas señalaron que hackers rusos probablemente estaban detrás de un presunto sabotaje en una represa del país. Durante ese incidente, los hackers obtuvieron acceso a un sistema digital que controla a distancia una de las válvulas de la represa y la abrieron para aumentar el caudal de agua. La policía informó que, en ese momento, se publicó en Telegram un video de tres minutos que mostraba el panel de control de la represa y una marca que identificaba a un grupo de ciberdelincuentes prorrusos.

El año pasado, las autoridades danesas acusaron a Rusia de llevar a cabo ciberataques contra infraestructura y sitios web en Dinamarca en 2024 y 2025. Funcionarios daneses indicaron que el grupo prorruso Z-Pentest realizó un “ataque destructivo” contra la empresa de servicios de agua en 2024 y que un grupo aparte, NoName057(16), lanzó un ciberataque contra sitios web daneses antes de las elecciones locales de 2025. Ambos tienen vínculos con el Estado ruso, afirmaron.

Según medios noruegos, Server Killers estaba vinculado directa o indirectamente con ciberataques anteriores en Noruega y otros países europeos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP