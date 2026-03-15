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Grupo armado mata a personal de seguridad en emboscada en centro-norte de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Hombres armados emboscaron y mataron a personal de seguridad que patrullaba comunidades del estado de Plateau, en Nigeria, de acuerdo con el gobierno estatal.

El gobierno no especificó el número de víctimas, pero la Asociación de Desarrollo de Kanam (KADA), un grupo local, afirmó que 20 efectivos, incluidos dos altos oficiales militares y ocho agentes de seguridad locales, murieron en la emboscada.

La emboscada ocurrió el viernes alrededor de las comunidades de Wanka, Kyaram y Gyambau, ubicadas en el área de Kanam, en el estado de Plateau. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de los ataques.

El gobierno estatal condenó el ataque el domingo y señaló que los organismos de seguridad están aplicando medidas para intensificar la vigilancia y reforzar la presencia de seguridad en las comunidades vulnerables.

“Durante más de tres a cuatro años, estas comunidades han sido sometidas a ataques repetidos, robo de ganado, secuestros y destrucción de propiedades por parte de bandidos armados que parecen operar con una libertad alarmante”, declaró KADA en un comunicado el sábado.

Desde hace años, Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad provocada por distintos grupos armados, especialmente en la parte norte del país.

Entre los grupos milicianos islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y se conoce como Provincia de África Occidental del Estado Islámico. También está Lakurawa, vinculada al Estado Islámico, así como otros grupos armados especializados en secuestros para pedir rescate y en la minería ilegal.

La crisis se ha agravado recientemente al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que se atribuyó su primer ataque en territorio nigeriano el año pasado.

Miles de personas han muerto en Nigeria, según datos de Naciones Unidas. Analistas sostienen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos.

Estados Unidos ha enviado tropas a la nación de África Occidental para ayudar a asesorar a sus fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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