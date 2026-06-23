Grupo armado mata a al menos a 20 en Nigeria y causa tiroteo con la policía

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El ataque ocurrió el domingo en la comunidad de Kawel, ubicada en Bokkos, en el estado de Plateau, explicó el portavoz policial, Alfred Alabo, en un comunicado.

La policía llegó rápidamente al lugar e intercambió disparos con los atacantes, lo que los obligó a retirarse, apuntó Alabo. No se reportaron detenciones.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque en una región que ha experimentado un patrón recurrente de violencia.

“Los restos de las víctimas ya fueron entregados a sus familias para el entierro, ya que las familias rechazaron la autopsia”, dijo Alabo.

El gobernador del estado de Plateau, Caleb Mutfwang, pidió a los organismos gubernamentales de gestión de emergencias y de ayuda humanitaria que brinden asistencia y apoyo inmediatos a las víctimas y a sus familias, según su portavoz Joyce Ramnap.

Una insurgencia en el noreste de Nigeria ha matado a miles de personas y desplazado a millones en los últimos años, según Naciones Unidas. También hay una presencia activa de bandas armadas en el noroeste y en zonas centro-norte del país.

En marzo, un ataque nocturno dejó 20 muertos en la comunidad de Gari Ya Waye, en Plateau. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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