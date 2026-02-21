americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Green se repone con triple justo antes de la bocina; Suns vencen a Magic 113-110 en 2 prórrogas

PHOENIX (AP) — Jalen Green encestó un triple desde la esquina derecha justo cuando sonaba la bocina para darles el sábado a los Suns de Phoenix una victoria por 113-110 en doble prórroga sobre el Magic de Orlando.

Jalen Green, de los Suns de Phoenix, dispara frente a Anthony Black, del Magic de Orlando, en el encuentro del sábado 21 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Jalen Green, de los Suns de Phoenix, dispara frente a Anthony Black, del Magic de Orlando, en el encuentro del sábado 21 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Después de que Jalen Carter empató el marcador por Orlando con 1,1 segundos por jugar mediante un triple desde un rincón, Green encestó limpio desde la esquina al compás de la chicharra.

Green tuvo dificultades durante todo el partido hasta ese tiro final, al acertar apenas 6 de 26 disparos de campo y 2 de 6 tiros libres. Su canasta decisiva fue apenas su segundo triple acertado en 11 intentos.

Grayson Allen lideró a Phoenix con 27 puntos tras perderse cuatro partidos por un esguince del tobillo derecho. Anotó los siete puntos de los Suns en la primera prórroga.

Collin Gillespie sumó 19 unidades, y Green terminó con 16.

Desmond Bane anotó 34 puntos por Orlando, al acertar 12 de 18 disparos antes de salir por faltas en el primer minuto de la prórroga. Paolo Banchero añadió 26 unidades y 14 rebotes. El Magic había ganado cuatro de cinco.

Los Suns jugaron sin Devin Booker, quien estará fuera al menos una semana por una distensión en la cadera derecha. Dillon Brooks jugó apenas siete minutos antes de salir por lo que el equipo indicó que fue una lesión en la mano izquierda.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Destacados del día

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

Apagón masivo deja media Habana a oscuras tras falla en subestaciones en plena crisis eléctrica

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Qué aranceles anuló la Corte Suprema de EEUU? Esto es lo que hay que saber

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter