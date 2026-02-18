Grecia trabaja con países europeos para crear centros de deportación fuera de la UE

Thanos Plevris señaló en la televisora estatal griega ERT que Grecia estaba trabajando con Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca para la creación de los llamados centros de retorno, “preferiblemente en África”. Los ministros de los cinco países ya se habían reunido para debatir el asunto, y los equipos técnicos se reunirían la próxima semana, indicó.

“Ya no hablamos teóricamente, hablamos de manera práctica”, declaró Plevris. No precisó qué países se estaban considerando para albergar los centros de retorno y dijo que la elección del continente africano “no es vinculante”. Agregó que eran los países europeos más grandes los que estaban hablando directamente con los países donde podrían ubicarse los centros de retorno, “pero nosotros también participamos”.

Explicó que el uso de centros de retorno sería para personas cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas y cuyos países de origen no las acepten de vuelta. Sostuvo que su existencia actuaría como un elemento disuasorio para migrantes cuyas solicitudes tienen escasa posibilidad de aprobación. El ministro dijo que el objetivo era contar con un plan inicial en los próximos meses, aunque no estaba claro cuándo podrían estar en funcionamiento esos centros de retorno.

Ubicada en el extremo sureste de Europa, Grecia durante décadas ha sido uno de los principales puntos de entrada a la Unión Europea para personas que huyen de conflictos y pobreza en Oriente Medio, África y Asia. Decenas de miles logran entrar al país cada año, la gran mayoría en peligrosas travesías marítimas, ya sea desde la costa turca hacia islas griegas cercanas en el mar Egeo, o realizando el cruce mediterráneo mucho más largo desde el norte de África hasta las islas griegas de Gavdos y Creta.

Atenas ha adoptado una línea cada vez más dura para abordar la migración, y su guardia costera ha sido acusada de llevar a cabo “rechazos sumarios”, es decir deportaciones sumarias de recién llegados sin permitirles solicitar asilo. El gobierno niega enérgicamente que realice esas prácticas.

Plevris dijo que en 2025 se registró una reducción del 21% en las personas que llegaron al país de manera ilegal en comparación con 2024, o 13.000 llegadas menos el año pasado frente al año anterior, y una disminución del 40% en los últimos cinco meses.

La semana pasada, legisladores europeos votaron para aprobar nuevas políticas migratorias que permiten a los países negar asilo y deportar a migrantes porque provienen de un país designado como seguro o podrían solicitar asilo en un país fuera del bloque de 27 naciones.

Plevris indicó que el gobierno ahora se estaba enfocando en el retorno de quienes tienen rechazadas sus solicitudes de asilo. El país ya realiza alrededor de 5.000-7.000 retornos al año, pero con unas 40.000-50.000 llegadas anuales, de las cuales aproximadamente a la mitad se les rechaza el asilo, Plevris sostuvo que el ritmo actual de retornos no es suficiente.

El ministro griego anunció que viajará a Roma la próxima semana para reunirse con sus homólogos de Italia y España. Añadió que también se reunirá con “el ministro equivalente” de Pakistán como parte de conversaciones con países de origen para una mayor cooperación en los retornos.

FUENTE: AP