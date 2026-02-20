americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grecia firma acuerdo preliminar para comprar fotos de ejecuciones nazis a la venta en internet

ATENAS (AP) — Un coleccionista belga que había puesto en subasta en internet una serie de fotografías de la Segunda Guerra Mundial que muestran los momentos finales de 200 griegos ejecutados por un pelotón de fusilamiento nazi firmó un acuerdo preliminar con Grecia el viernes y retiró las imágenes de la venta, informó el Ministerio de Cultura griego.

Grecia busca obtener las fotos después de declararlas parte del patrimonio griego.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, anunció el acuerdo preliminar después que expertos visitaran al coleccionista Tim de Craene en Bélgica el viernes y verificaran que las fotos eran auténticas. Mendoni no ofreció detalles del trato ni precisó cómo obtendrá Grecia las fotografías.

Doce imágenes que muestran a 200 presos políticos siendo conducidos a la muerte el 1 de mayo de 1944 aparecieron a la venta en eBay el sábado. Son la única evidencia fotográfica que ha salido a la luz de una ejecución que fue un momento decisivo en la historia griega de la Segunda Guerra Mundial.

La ejecución tuvo lugar en un campo de tiro en el suburbio de Kaisariani, en Atenas. Las fotografías muestran a hombres siendo guiados a través de una puerta y por un sendero; varios miran directamente a la cámara en su caminar. Otra imagen los muestra alineados frente a un muro.

Expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Bélgica para examinar las fotos concluyeron que formaban parte de una colección mucho más amplia de imágenes tomadas por el teniente Hermann Heuer, de la Wehrmacht --el ejército unificado de la Alemania nazi--cuando estuvo en Grecia en 1943-44, durante la ocupación nazi del país. Determinaron que toda la colección, de 262 fotos, así como algunos documentos incluidos con las imágenes, era auténtica.

Las ejecuciones de Kaisariani de 200 presos políticos comunistas fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación de Grecia por el Tercer Reich y siguen siendo un momento significativo en la historia del país.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil brutal entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Occidente y los combatientes comunistas, y se prolongó hasta 1949. Sus heridas aún no han sanado por completo.

Poco después que las fotos se publicaran a la venta, un memorial en el lugar de Kaisariani dedicado a los asesinados fue vandalizado, y se destrozaron las placas con sus nombres.

“La memoria histórica no será borrada, por más que moleste a algunas personas”, afirmó el municipio de Kaisariani en un comunicado publicado en su página de Facebook. Agregó que reparará el monumento. Las fotos, señaló, habían provocado “un escalofrío de emoción por la postura heroica y valiente de los 200 héroes comunistas que se enfrentaron al pelotón de fusilamiento”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y El Cangrejo y califica reportes como especulación

MINREX niega diálogo entre Marco Rubio y "El Cangrejo" y califica reportes como especulación

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Mipymes cubanas comienzan a importar combustible en isotanques en plena presión petrolera de EEUU

Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

Sospechoso del homicidio de cubano en Hialeah se declara no culpable y pide juicio por jurado

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

Cuba elimina impuesto aduanero a paneles solares y baterías en medio de crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter