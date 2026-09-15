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Gol agónico de Espí rescata al Real Madrid en victoria 3-2 contra Elche

MADRID (AP) — El gol de Carlos Espí en el tiempo de descuento, tras una gran acción de Jude Bellingham y una asistencia de Kylian Mbappé, permitió al Real Madrid rescatar el martes la victoria de visitante 3-2 ante Elche después de haber dejado escapar una ventaja de dos goles en la primera mitad.

Carlos Espí celebra tras anotar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante Elche en La Liga de España, el martes 15 de septiembre de 2026, en Elche. (AP Foto/Alberto Saiz)
Carlos Espí celebra tras anotar el tercer gol del Real Madrid en la victoria 3-2 ante Elche en La Liga de España, el martes 15 de septiembre de 2026, en Elche. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

Bellingham desairó a un rival cerca del centro del campo y cedió a Mbappé en una escapada hacia el área. El astro francés habilitó rápidamente a Espí para que marcara a corta distancia y diera el triunfo al Madrid.

Los merengues alcanzaron en puntos al líder Barcelona, ​​que el miércoles recibirá al recién ascendido Racing de Santander.

El Madrid se adelantó gracias a un gol en propia puerta del arquero Matías Dituro a los 25 minutos y Mbappé amplió la ventaja al anotar su séptimo tanto en seis partidos de liga.

Hubo un momento de preocupación tras el gol de Mbappé, ya que el delantero quedó tendido en el suelo con muestras evidentes de dolor, pero finalmente regresó al campo tras ser atendido por los médicos del Madrid.

Los anfitriones aprovecharon un bajón de intensidad en el Madrid para igualar.

El atacante argentino Abiel Osorio acercó a Elche con un cabezazo a los 71 y Fer Niño anotó el tanto del empate transitorio a los 83.

Mbappé había anotado un doblete en la victoria 4-1 del Madrid ante el Rayo Vallecano en la jornada anterior. Con este gol, alcanzó la cifra de siete tantos en seis partidos, superando por uno a Lamine Yamal, Raphinha, Sergio Camello y Roberto Fernández.

El Valencia gana tras cambios

Valencia salió airoso 1-0 en el campo de Alavés, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas y al inicio invicto de la temporada de su rival.

La serie de malos resultados provocaron el despido del entrenador Carlos Corberán y del director ejecutivo Ron Gourlay este fin de semana. Posteriormente, el club nombró a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo y designó al técnico del filial, Óscar Sánchez, como entrenador interino.

Luis Rioja marcó el gol de la victoria para Valencia a los 78. Hasta ese momento de la temporada, el conjunto che había encajado un parcial de 10-1 en contra.

Los aficionados del Valencia habían estado protestando y llamando «mercenarios» a los jugadores tras la derrota por 5-0 en casa ante el Barcelona. Desde hace tiempo exigen la salida del propietario Peter Lim.

Rayo Vallecano vuelve a triunfar en Butarque

El Rayo Vallecano se impuso 2-1 ante Espanyol, con goles de Álvaro García y Adrià Pedrosa en la primera parte. Pudo haber sido su último partido antes de regresar a su feudo del estadio de Vallecas.

Fue el tercer encuentro como local que el Rayo disputó en el estadio de Butarque —propiedad del Leganés, club de segunda división— debido a las condiciones de inseguridad en Vallecas. En ese mismo escenario, el Rayo también superó 3-2 al Racing de Santander y empató 1-1 con Alavés.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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