americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gobierno de Trump apela orden de restaurar exhibición sobre esclavitud

FILADELFIA (AP) — El gobierno de Trump apelará la orden de una jueza federal de restablecer una exhibición en Filadelfia sobre las nueve personas esclavizadas por George Washington en su antigua casa en Independence Mall.

La jueza Cynthia Rufe sale tras inspeccionar el lugar donde estaban los carteles explicativos sobre la esclavitud en la Sala del Presidente en Filadelfia, el 2 de febrero del 2026. (AP foto/Matt Rourke)
La jueza Cynthia Rufe sale tras inspeccionar el lugar donde estaban los carteles explicativos sobre la esclavitud en la Sala del Presidente en Filadelfia, el 2 de febrero del 2026. (AP foto/Matt Rourke) AP

El Departamento de Justicia insiste en que solo el gobierno puede decidir qué historias se cuentan en las propiedades del Servicio de Parques Nacionales. Trabajadores del servicio de parques retiraron abruptamente el mes pasado las exhibiciones del sitio de Filadelfia, lo que llevó a la ciudad y a otros partidarios de la muestra a presentar una demanda.

La jueza Cynthia M. Rufe concedió una orden judicial el lunes que ordena restituir los materiales mientras avanza la demanda y le prohíbe al gobierno federal crear nuevas interpretaciones de la historia del sitio. El gobierno presentó el martes un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito, también con sede en Filadelfia.

Rufe, designada por el presidente republicano George W. Bush, comparó al gobierno del presidente Donald Trump con el régimen totalitario de la novela distópica “1984”, que tergiversaba los registros históricos para alinearlos con su narrativa.

“Como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’ de George Orwell existiera ahora, con su lema ‘La ignorancia es la fuerza’, a este tribunal se le pide determinar si el gobierno federal tiene el poder que afirma tener — el de tergiversar y desmantelar verdades históricas porque tiene dominio sobre los hechos históricos”, escribió Rufe. “No lo tiene”.

Se espera que millones de personas visiten Filadelfia, cuna de la nación, este año por el 250º aniversario de la fundación del país en 1776.

El sitio histórico está entre varios en los que el gobierno ha retirado cualquier contenido que mencione a personas esclavizadas, personas LGBTQ+ o tribus autóctonas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter