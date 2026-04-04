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Gobierno de Trump alerta de riesgo de seguridad por freno judicial a salón de baile

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que la orden de un juez para detener la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares crea un riesgo de seguridad para el mandatario, al tiempo que solicita a un tribunal federal de apelaciones que suspenda el fallo.

Representaciones artísticas de la nueva Ala Este y salón de baile de la Casa Blanca, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
Representaciones artísticas de la nueva Ala Este y salón de baile de la Casa Blanca, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Photo/Jon Elswick) AP

En una moción presentada el viernes, abogados del Servicio de Parques Nacionales afirman que la orden del juez federal de suspender la construcción de la nueva instalación “amenaza con causar graves daños a la seguridad nacional para la Casa Blanca, el presidente y su familia, y el personal del presidente”.

“¡El tiempo apremia!”, escriben los abogados, que mencionaron materiales que se colocarán para crear una instalación “sólidamente fortificada”. Según el escrito, la construcción del salón de baile también incluye refugios antibombas, instalaciones militares y un centro médico. El proyecto forma parte de los planes de Trump para remodelar rápidamente Washington.

El juez federal de distrito Richard Leon, en Washington, ordenó el martes una pausa temporal del proyecto de construcción, que incluyó la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Concluyó que, a menos que el Congreso apruebe el proyecto, el grupo conservacionista que demanda para detenerlo probablemente tendrá éxito en el fondo de sus reclamaciones, porque “ninguna ley se acerca siquiera a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener”.

El juez suspendió la aplicación de su orden durante 14 días, al reconocer que el gobierno apelaría su decisión.

El fallo del impartidor de justicia y la apelación se producen la misma semana en que una agencia clave encargada de aprobar construcciones en propiedad federal en la región de Washington dio la aprobación final al proyecto.

En su fallo, Leon —quien fue nominado por el presidente republicano George W. Bush— suspendió la aplicación de su orden al reconocer que “detener un proyecto de construcción en curso puede plantear problemas logísticos”.

El juez también abordó la seguridad nacional en su decisión, al señalar que revisó información que el gobierno le presentó de manera privada y concluyó que detener la construcción no pondría en peligro la seguridad nacional. Excluyó del alcance de la orden judicial cualquier trabajo de construcción que sea necesario para la seguridad y protección de la Casa Blanca.

Trump arremetió contra el fallo, pero también señaló que permitiría que continuaran los trabajos en búnkeres subterráneos y otras medidas de seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, aunque esos costos serán pagados por los contribuyentes. El presidente ha prometido que él, junto con donantes privados, cubrirá los costos de la construcción del salón de baile.

Sin embargo, el Servicio de Parques Nacionales argumenta en su moción que el mandatario tiene “autoridad completa para renovar la Casa Blanca” y que el estado actual de los terrenos, que es una obra abierta, dificulta proteger la Casa Blanca.

“Las carpas de lona, que son necesarias sin un salón de baile, son significativamente más vulnerables a misiles, drones y otras amenazas que una instalación de seguridad nacional reforzada”, indica la moción.

El gobierno de Trump solicitó al tribunal de apelaciones que tome una decisión sobre su petición a más tardar el viernes. También pidió que la suspensión de 14 días de la orden de Leon se extienda por otras dos semanas, para que el caso pueda llevarse a la Corte Suprema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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