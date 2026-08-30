americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Glasnow lanza 7 entradas y guía el triunfo 6-1 de Dodgers ante Tigres

DETROIT (AP) — Tyler Glasnow permitió dos hits y una carrera en siete entradas, y Freddie Freeman anotó tres mientras los Dodgers de Los Ángeles vencieron el domingo 6-1 a los Tigres de Detroit.

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 30 de agosto de 2026, en Detroit. (AP Foto/José Juárez)
El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Tyler Glasnow, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el domingo 30 de agosto de 2026, en Detroit. (AP Foto/José Juárez) AP

El dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón de dos carreras y anotó dos veces por los Dodgers.

Detroit, que ha anotado nueve carreras en sus últimos seis juegos, ha perdido 12 de 15.

Glasnow (4-0) concedió una base por bolas y ponchó a seis.

El abridor dominicano de Detroit Framber Valdez (8-10), permitió tres carreras con seis hits y una base por bolas en seis entradas. Ponchó a cinco.

Los Dodgers, que dejaron a 21 corredores en base en los dos primeros juegos de la serie, volvieron a tener dificultades el domingo al inicio.

Tuvieron corredores en segunda y tercera con un out en la segunda entrada, pero Valdez ponchó a Kyle Tucker y al puertorriqueño Kiké Hernández para terminar el inning.

Miguel Rojas, de Venezuela, puso arriba a los Dodgers 1-0 con un elevado de sacrificio en la cuarta, pero Kevin McGonigle empató el juego con un sencillo impulsor en la parte baja de la entrada.

Freeman conectó un doble con un out en la sexta, y Hernández siguió con un jonrón de 434 pies para poner el marcador 3-1.

Los Dodgers llenaron las bases con un out en la octava cuando Mookie Betts conectó un doble, Freeman recibió base por bolas y Tanner Rainey golpeó a Teoscar Hernández.

Betts anotó con un lanzamiento descontrolado, lo que puso a los Dodgers arriba 4-1, y un sencillo como bateador emergente de Max Muncy les dio una ventaja de cuatro carreras. Rainey hizo su segundo lanzamiento descontrolado de la entrada para permitir que Hernández anotara.

El inicio del juego se retrasó una hora y tres minutos por lluvia.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

¿PREPARAN EL FUNERAL DE RAÚL CASTRO EN CUBA? Filtran supuesto protocolo con nueve días de duelo nacional

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

La Habana vuelve a negar bases chinas en Cuba mientras EEUU sostiene que Pekín opera instalaciones de inteligencia

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

Administración TRUMP enviará 24 Cazas F-35 a la base de Homestead, a solo 90 millas de Cuba

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

DOLLY SE CONVIERTE EN TORMENTA TROPICAL: ¿representa una amenaza para Cuba y Miami en los próximos días?

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Actor cubano Luis Alberto García denuncia fuerte despliegue militar con armas largas frente a sus hijas en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter