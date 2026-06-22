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Giovanni Malagò, elegido presidente de la atribulada federación italiana de fútbol

ROMA (AP) — Giovanni Malagò, quien encabezó el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, fue elegido presidente de la atribulada federación italiana de fútbol.

Giovanni Malago sonríe tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol el lunes 22 de junio del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)
Giovanni Malago sonríe tras ser elegido presidente de la Federación Italiana de Fútbol el lunes 22 de junio del 2026. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Malagò obtuvo el 68,58% de los votos en la elección del lunes, superando con facilidad al expresidente de la federación Giancarlo Abete, quien recibió el 29,17% de los votos y fue el único otro candidato.

La primera gran tarea de Malagò será contratar a un nuevo entrenador para la selección nacional masculina. Gennaro Gattuso dejó el cargo después de que la Azzurri no logró clasificarse a la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Se considera que los principales candidatos son dos exseleccionadores de Italia: Roberto Mancini y Antonio Conte.

Mancini condujo a Italia al título del Campeonato Europeo en 2021 y luego no consiguió que la Azzurri se clasificara para la Copa del Mundo del año siguiente antes de marcharse para hacerse cargo de la selección nacional de Arabia Saudí. Dejó Arabia Saudí en 2024 y también dejó recientemente el Al-Sadd en Qatar.

Conte dirigió a Italia en el Campeonato Europeo de 2016 y recientemente renunció al Napoli.

Malagò, antes de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, fue presidente del Comité Olímpico Italiano y sigue siendo miembro del COI. Sustituye a Gabriele Gravina, quien dimitió después de que Italia perdiera el repechaje al Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

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