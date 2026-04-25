Gilgeous-Alexander anota 42 y Thunder vencen 121-109 a Suns para liderar serie 3-0

Compartir en:









El escolta del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, celebra un triple contra los Suns de Phoenix durante la primera mitad del tercer juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el sábado 25 de abril de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Gilgeous-Alexander — el MVP vigente de la liga — encestó 15 de 18 tiros en una variedad de intentos difíciles, frustrando a una defensa de los Suns que en realidad jugó de manera decente durante gran parte del partido. Alex Caruso aportó 13 puntos desde la banca, mientras que Chet Holmgren terminó con 10 puntos, siete rebotes y dos tapones.

El Thunder, campeón defensor, buscará la barrida en el Juego 4 el lunes en Phoenix.

Dillon Brooks lideró a los Suns con 33 puntos al acertar 11 de 21 tiros, mientras que Jalen Green añadió 26.

Gilgeous-Alexander encestó sus siete tiros antes del descanso para liderar al Thunder con 17 puntos. Brooks anotó 13 por los Suns.

Devin Booker terminó con 16 puntos y siete asistencias.

El Thunder no contó con Williams que se lesionó el isquiotibial izquierdo en el Juego 2. Mitchell fue titular en su lugar y acertó apenas 5 de 20 tiros de campo, pero añadió seis rebotes y dos asistencias.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

Compartir en:







