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Gigantes blanquean 5-0 a los Bravos con 2 jonrones de Devers y joya de Webb

SAN FRANCISCO (AP) — Rafael Devers conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-0 a los Bravos de Atlanta 5-0 la noche del sábado, respaldados por una magnífica labor de pitcheo de Logan Webb.

Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, corre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el sábado 27 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Justine Willard)
Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, corre las bases después de batear un cuadrangular solitario durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Bravos de Atlanta, el sábado 27 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Justine Willard) AP

Webb permitió un imparable y ponchó a seis en siete entradas, y los Gigantes (34-48) evitaron caer por primera vez desde 2018 a 16 juegos por debajo de .500. El doble con un out del hondureño Mauricio Dubón en la segunda entrada fue su única mancha.

El dominicano Devers, tres veces All-Star, quien recibió críticas a nivel nacional cuando se resistió a salir para un corredor emergente ante Miami el domingo pasado, conectó un jonrón solitario ante el abridor Bryce Elder en la segunda entrada y un batazo de tres carreras en la tercera, con lo que llegó a 800 carreras impulsadas en su trayectoria.

Webb (5-5) otorgó dos bases por bolas y retiró a los últimos 16 bateadores que enfrentó, mejorando a 5-1 contra los Bravos. El derecho a menudo ha lanzado con mala fortuna esta temporada, al recibir apoyo de no más de dos carreras en siete de 14 aperturas.

Ryan Walker y Sam Hentges retiraron a tres bateadores cada uno para completar el juego de un solo imparable.

Devers castigó una recta 2-2 de Elder en la segunda. Bryce Eldridge añadió un doble con un out y anotó con el elevado de sacrificio de Drew Gilbert para poner la pizarra 2-0.

El venezolano Luis Arráez y Casey Schmitt conectaron sencillos consecutivos para abrir la tercera antes de que Devers disparara su 14to cuadrangular de la temporada y el séptimo en junio. Fue el tercer juego de múltiples jonrones de Devers con los Gigantes y el 22do de su carrera.

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