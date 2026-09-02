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Gigante petrolero estadounidense Chevron confirma que ampliará sus operaciones en Venezuela

NUEVA YORK (AP) — El gigante petrolero Chevron confirma que ampliará sus operaciones en Venezuela, apenas unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ambicioso acuerdo para desarrollar las reservas petroleras del país sudamericano y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios.

Una mujer pasa junto a un tanque de almacenaje de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en Cabimas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Una mujer pasa junto a un tanque de almacenaje de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, en Cabimas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Chevron dijo el miércoles que se le han asignado superficies adicionales en la Faja del Orinoco, donde la empresa ya tiene una posición consolidada. Los planes del emprendimiento conjunto incluyen invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, y más que duplicar la producción hasta rondar los 600.000 barriles diarios en comparación con 2026.

“La historia de Chevron en Venezuela abarca más de un siglo, y nuestra mayor presencia refleja nuestra confianza en el profundo potencial de recursos del país y en su capacidad para competir por inversión dentro de nuestro portafolio durante décadas”, señaló el director general de la empresa, Mike Wirth, en un comunicado. “Con mejores condiciones y superficie adicional, reforzamos un portafolio que creemos que puede ofrecer un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo costo, respaldar el suministro de energía y crear un valor diferenciado a largo plazo”.

El anuncio se produce un día después de que un funcionario de Estados Unidos, que informó a reporteros sobre el anuncio previsto, dijera que se esperaba que directivos de Chevron y el secretario de Energía, Chris Wright, visitaran Venezuela el miércoles, donde se presentará formalmente la nueva inversión. El funcionario habló bajo condición de anonimato conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.

Chevron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia importante en Venezuela. Está presente en el país desde 1923. Sus emprendimientos conjuntos Petroindependencia y Petropiar, S.A. gestionan proyectos de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, mientras que Petroboscan, S.A. se ubica en el estado occidental de Zulia.

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Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Collin Binkley contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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