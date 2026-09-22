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Giants: Harbaugh dice que aún evalúan la lesión de rodilla de Jaxson Dart

El entrenador John Harbaugh afirmó que se está evaluando la rodilla izquierda lesionada de Jaxson Dart y que no se ha tomado ninguna decisión, después de que el quarterback titular de los Giants de Nueva York saliera del partido ante los Rams de Los Ángeles.

El quarterback Jaxson Dart (izquierda) de los Giants de Nueva York camina fuera del campo junto a Malik Nabers (1) tras el partido contra los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman)
El quarterback Jaxson Dart (izquierda) de los Giants de Nueva York camina fuera del campo junto a Malik Nabers (1) tras el partido contra los Rams de Los Ángeles, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Harbaugh se negó a confirmar los reportes de que la lesión de Dart es peor que el diagnóstico inicial de un esguince del ligamento colateral medial, lo que derivaría en una ausencia prolongada y posiblemente en una cirugía que pondría fin a su temporada. Tras la derrota 28-6 el lunes por la noche, Harbaugh indicó que estaba “por ahí” y que una resonancia magnética aportaría más información.

“Es una conversación continua sobre la salud de un jugador, de una persona. Tenemos que prepararnos para el abanico de posibilidades”, dijo Harbaugh en una videollamada con reporteros.

Harbaugh señaló que el equipo dará a conocer los detalles y un plazo a su debido tiempo, una vez que concluya la evaluación. Manifestó confianza en la capacidad del suplente Jameis Winston para asumir el puesto durante el tiempo que Dart esté fuera.

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FUENTE: AP

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