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Gianni Infantino pierde apoyo de Suiza, su país, para reelegirse al frente de FIFA

BERNA (AP) — Gianni Infantino perdió el miércoles formalmente el apoyo de Suiza, su país de origen, para la elección presidencial de la FIFA que se realizará el próximo año, en medio de las preocupaciones sobre la integridad del organismo rector del fútbol mundial.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo al partido inaugural del Mundial Sub20 femenino, en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel)
El presidente de la FIFA Gianni Infantino previo al partido inaugural del Mundial Sub20 femenino, en Katowice, Polonia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Beata Zawrzel) AP

La UEFA ha encabezado los exhortos para apartar a Infantino —empleado de la entidad durante muchos años— ya sea antes o en la elección de la FIFA prevista para marzo, debido a su fallida propuesta de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

La federación suiza también citó el miércoles su preocupación por la integridad de las competiciones tras la presión del presidente estadounidense Donald Trump, para que no se impusiera una suspensión obligatoria de un partido al delantero Folarin Balogun.

Así, el jugador del país coanfitrión del Mundial quedó habilitado para jugar un encuentro de octavos de final contra Bélgica este verano boreal.

Al citar la necesidad de credibilidad, transparencia, rendición de cuentas y órganos estatutarios eficaces, la federación suiza manifestó que eran “esenciales para tener confianza en la gobernanza del fútbol internacional y en la integridad de la FIFA”.

La federación suiza indicó que estas condiciones ya no se cumplían desde junio, cuando por primera vez se comprometió a apoyar a Infantino.

Infantino parecía encaminado a ganar sin oposición un cuarto y último mandato hasta 2031. Pero su plan desconocido para crear una empresa filial comercial fue revelado por informes de prensa el 28 de julio.

El plan se abandonó a los pocos días en medio de una reacción adversa a nivel mundial.

La UEFA tiene previsto reunirse la próxima semana en Berlín con sus 55 federaciones miembro a fin de avanzar en la búsqueda de un candidato que desafíe a Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre para inscribirse en la contienda.

La votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA será el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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