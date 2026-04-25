Giancarlo Stanton fuera del juego ante Astros y podría ir a la lista de lesionados

Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York conecta un doble de dos carreras durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Rojas de Boston, el martes 21 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/CJ Gunther) AP

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, señaló que es posible que Stanton sea colocado en la lista de lesionados.

“Vamos a darle el día y ver más o menos cómo van los tratamientos. Sí creo que lo detectó a tiempo como para, con suerte, no hacerle nada serio, así que veremos si esto se convierte en una situación de día a día o en una breve estadía en la lista de lesionados”, señaló Boone.

Stanton contó que sintió rigidez en la pantorrilla mientras corría entre primera y segunda base en la sexta entrada el viernes por la noche. Fue retirado del juego después de que no pudo anotar desde segunda con un sencillo a la pared del jardín izquierdo de J.C. Escarra.

Stanton no se sometió a pruebas después del partido y dijo que su pantorrilla se sentía mejor el sábado.

El cinco veces All-Star batea para .256 esta temporada, con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos.

Stanton ha estado aquejado por lesiones y no ha jugado una temporada completa desde 2018, su primera con los Yankees. En las últimas seis temporadas, ha estado fuera de la alineación por lesiones en los codos (2025), el tendón de la corva izquierdo (2020, 2023 y 2024), el cuádriceps izquierdo (2021) y el tobillo derecho y el tendón de Aquiles izquierdo (2022).

Los Yankees llegaron al sábado con una racha de siete victorias consecutivas y tenían el mejor récord de la Liga Americana.

En otras noticias, Nueva York colocó al relevista Angel Chivilli en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al 23 de abril, por molestias en el hombro derecho.

“El último día en Boston, cuando se estaba poniendo la camiseta, sintió como que el hombro le molestaba, así que ha estado recibiendo tratamiento los últimos dos días. Intentó lanzar hoy para ver (si se sentía mejor). No fue gran cosa”, añadió Boone.

En el movimiento correspondiente, el zurdo Ryan Weathers fue reincorporado de la lista de paternidad para abrir el sábado por la noche contra los Astros.

Boone indicó que Chivilli “probablemente” regresará a Nueva York para someterse a pruebas. Los Yankees están a mitad de una gira de nueve juegos.

Chivilli fue adquirido de los Rockies de Colorado en un canje en enero y ha participado en dos juegos con los Yankees, permitiendo una carrera en 2 1/3 entradas.

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FUENTE: AP