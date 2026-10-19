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Getafe empata 1-1 con Rayo Vallecano en el regreso a la acción de Dani Carvajal

Getafe, con diez hombres, remontó para empatar en casa 1-1 con Rayo Vallecano en La Liga de España.

El exdefensor del Real Madrid Dani Carvajal hizo su esperado debut con Getafe casi cinco meses después de haber disputado por última vez un partido profesional.

El jugador de 34 años estaba sin club desde que dejó el Madrid en el verano, y su estreno comenzó de manera desafortunada cuando Álvaro García culminó una magnífica contra para poner al Rayo 1-0 arriba a los 12 minutos.

La tarea de Getafe se complicó aún más cuando el defensor Djene fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla a los 28 minutos, pero el equipo reaccionó con valentía y el Coliseum Stadium estalló a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Martín Satriano empujó el balón a la red para marcar el empate.

Aunque el Rayo fue mejor en la última media hora, no pudo encontrar el gol de la victoria. El Rayo subió un puesto hasta el 13ro. Getafe quedó un lugar por detrás.

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FUENTE: AP

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