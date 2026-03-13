George Russell de Mercedes gana sprint del GP de China y mantiene su dominio inicial

El británico Gerorge Russell (izquierda) disputa en su Mercedes la punta a su compatriota Lewis Hamilton, de Ferrari, durante el sprint del Gran Premio de China, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Vincent Thian) AP

Russell ganó la primera carrera de la temporada en Australia el fin de semana pasado. Remató al llevarse el sprint de 19 vueltas en China.

El Gran Premio de la Fórmula 1 es el domingo, y Mercedes también es la escudería favorita.

Russell y Hamilton intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas. Pero Russell empezó a despegarse después de esas primeras vueltas, mientras que Hamilton, su compatriota británico, se fue quedando atrás.

La carrera se disputó durante varias vueltas con el coche de seguridad en la parte media. El vehículo se retiró para las últimas tres vueltas.

Russell y su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli, salieron desde la pole en el sprint.

Lando Norris, de McLaren, arrancó en la segunda fila junto a Hamilton, de Ferrari, quien ganó esta carrera sprint hace un año. Fue la única victoria de Hamilton en cualquier carrera desde que se unió a Ferrari al inicio de la temporada pasada.

La Fórmula 1 ha introducido cambios significativos en el motor y el chasis para esta temporada —los más radicales en una década—, con un reparto a partes iguales entre combustión interna y potencia eléctrica.

Los pilotos han tenido dificultades para controlar los autos cuando entra la potencia eléctrica y por la necesidad de equilibrar el uso y el ahorro de dicha energía.

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FUENTE: AP