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Gelof y Butler conectan jonrones de 2 carreras y Atléticos vencen 5-2 a Rangers

WEST SACRAMENTO, Calif. (AP) — Zack Gelof y Lawrence Butler conectaron sendos jonrones de dos carreras, Tommy White pegó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas y los Atéticos vencieronel domingo 5-2 a los Rangers de Texas.

Lawrence Butler, de Atléticos, celebra tras pegar un sencillo durante la cuarta entrada del juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 16 de agosto de 2026, en West Sacramento, Calif. (AP Foto/Sara Nevis)
Lawrence Butler, de Atléticos, celebra tras pegar un sencillo durante la cuarta entrada del juego de béisbol contra los Rangers de Texas, el domingo 16 de agosto de 2026, en West Sacramento, Calif. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Los A’s ganaron su primera serie en casa desde el 12 al 14 de junio en Las Vegas, y su primera serie en West Sacramento desde el 28 al 30 de abril. Tenían marca de 0-12-1 en las 13 series anteriores en su actual estadio como locales.

Jacob López (6-4) ponchó a seis y permitió dos carreras con cinco hits en seis entradas para lograr su primera victoria en sus últimas cuatro aperturas, después de haber salido sin decisión en sus tres anteriores.

Después de que Jake Burger conectó un jonrón solitario en la segunda entrada para poner arriba a los Rangers, Butler respondió con un batazo de 394 pies para darles la ventaja a los A’s.

Burger impulsó la segunda carrera de Texas con un out forzado en la tercera. Terminó de 4-3.

Gelof devolvió la ventaja a los A’s en la séptima, al conectar un jonrón de 403 pies ante Jakob Junis (1-2) hacia el bullpen de los Rangers en el jardín derecho-central. White conectó el primero de su carrera en la octava para darles a los A’s un colchón de tres carreras.

White, selección de segunda ronda del draft de 2024, debutó el 17 de julio y era el prospecto número 10 de los A’s según MLB Pipeline.

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