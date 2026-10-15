Gavin Williams poncha a 9 y acerca a Guardianes a 2 triunfos de la Serie Mundial

Gavin Williams, lanzador de los Guardianes de Cleveland, labora frente a los Rays de Tampa Bay en el tercer duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el jueves 15 de octubre de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

El derecho tuvo otra actuación dominante y colocó a Cleveland a dos victorias de su primera aparición en la Serie Mundial en 10 años.

Williams ponchó a nueve en una faena de dos carreras y dos hits a lo largo de cinco entradas. Los Guardianes derrotaron a los Rays por 3-2 el jueves.

A sus 27 años, Williams se convirtió en el primer lanzador en la historia de la postemporada de Cleveland en lograr tres aperturas consecutivas con al menos nueve ponches.

“Los ponches están bien, pero creo que hay un objetivo más grande que sólo los ponches. Creo que se trata más de ayudar a que el equipo gane y dar la mejor oportunidad posible durante el juego para conseguir la victoria”, manifestó Williams.

El pitcher tiene marca de 2-0 con efectividad de 2,16 y 33 ponches en 16 2/3 entradas a lo largo de cuatro juegos de esta postemporada.

Williams contó con sus habituales cuatro días de descanso después de lanzar 5 2/3 entradas contra los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana.

Igualó una marca de la franquicia en postemporada con 12 ponches y permitió apenas un hit para guiar a los Guardianes a la Serie de Campeonato después de que también lanzó una entrada como relevista en el cuarto encuentro.

Williams retiró en orden a los Rays la primera vez que enfrentó a la alineación y ponchó a cinco.

Los únicos problemas que enfrentó Williams llegaron en la cuarta entrada. El cubano Yandy Díaz conectó un doble entre el jardín izquierdo y el central para abrir el episodio.

Williams retiró a los siguientes dos bateadores, pero el cubano Victor Mesa Jr. recibió una base por bolas y Chandler Simpson conectó un triple de dos carreras por la línea del jardín derecho para poner a los Rays arriba 2-1.

“Puede ponerse complicado. Pueden cambiarte el guion muy rápido, y nunca sabes realmente qué van a hacer o qué están esperando”, comentó Williams.

Williams retiró en orden a los Rays en la quinta, pero Vogt notó que la velocidad de todos sus pitcheos bajó entre 3 y 4 mph. Aunque Williams llevaba apenas 70 lanzamientos, incluidos 52 strikes, Vogt decidió sacar a Williams después de esa entrada.

El abridor terminó acreditándose la victoria. El jonrón de dos carreras de Petey Halpin en la parte baja de la quinta puso a los Guardianes arriba por 3-2.

Vogt indicó que el movimiento se debió a un exceso de precaución.

“Creo que cuando entramos al juego, tenemos un límite que todos tienen. Hoy estuvo un poco más ligero por lo que hizo durante el fin de semana”, explicó Vogt. “Pero en el caso de Gavin, en las primeras cuatro entradas se vio bien, y todavía se vio bien en la quinta. Simplemente no me gustó la caída de velocidad. Él se siente bien. Solo tenemos que sacarlo de ahí en el momento adecuado”.

Williams dijo que se sintió igual que el sábado pasado, pero también notó la disminución de velocidad en sus lanzamientos.

“Me siento bien, pero hice algo que nunca había hecho la semana pasada. Así que también se los agradezco”, señaló. “Ellos lo notaron un poco. Así que veremos qué tengo en dos o en cinco días, lo que necesiten de mí”.

La próxima apertura de Williams podría ser un séptimo y decisivo juego el martes por la noche en el Tropicana Field. Pero se pronostica lluvia para este viernes en Cleveland y el calendario podría cambiar, lo que dejaría inciertos los planes de pitcheo.

Con 33 ponches, Williams necesita tres para superar a Orel Hershiser (1995) y Corey Kluber (2016) con la mayor cantidad para un lanzador de Cleveland en una sola postemporada.

Los lanzadores de Cleveland han ponchado a 102, la mayor cifra de un equipo en los primeros ocho juegos de una postemporada. La marca anterior era de 100, de Detroit en 2013 y Houston en 2022.

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FUENTE: AP