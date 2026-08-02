americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Gavin Williams poncha a 10 y los Guardianes vencen 5-0 a los Diamondbacks

CLEVELAND (AP) — Gavin Williams permitió un hit en 5 2/3 entradas y ponchó a 10, Chase DeLauter impulsó tres carreras y los Guardianes de Cleveland derrotaron 5-0 a los Diamondbacks de Arizona el domingo para evitar ser barridos en una serie de fin de semana.

Patrick Bailey (16), de los Guardianes de Cleveland, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 2 de agosto de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Patrick Bailey (16), de los Guardianes de Cleveland, celebra mientras corre las bases después de batear un jonrón en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 2 de agosto de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Williams se unió a Chris Sale y Clayton Kershaw como los únicos lanzadores en la historia de las Grandes Ligas que han ponchado al menos a 10 y han otorgado una base por bolas o menos en al menos cinco juegos consecutivos.

Patrick Bailey rompió una mala racha de 0 de 13 con un jonrón en la segunda entrada ante el abridor de los Diamondbacks, Merrill Kelly (8-9).

Williams (11-6) retiró a los primeros 15 bateadores que enfrentó antes de que Tim Tawa abriera la sexta con un sencillo al jardín derecho. Tawa intentó tocar la bola en el lanzamiento anterior, pero la mandó de foul, lo que generó muchas críticas por parte de los Guardianes.

Cuando salió la lona con dos outs en la sexta entrada, el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, y el coach de tercera base, Rouglas Odor, salieron del dugout y comenzaron a intercambiar palabras con jugadores y coaches de los Diamondbacks. Se vaciaron las bancas de ambos equipos, pero la calma se restableció un par de minutos después.

El juego se reanudó tras un retraso por lluvia de una hora y 34 minutos.

Arizona tuvo las bases llenas en la sexta y la novena entradas, pero no pudo anotar.

Williams suma ponches de dos dígitos en cinco juegos consecutivos, la racha más larga de un lanzador de Cleveland desde que Shane Bieber encadenó seis juegos entre 2020 y 2021.

Kelly permitió cinco carreras con ocho hits y ponchó a cinco en cinco entradas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías sistemáticamente en Estados Unidos y operar una red de influencia

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: No hay razón para excluirlo

CUBA abre la puerta a inversiones de Trump en la isla: "No hay razón para excluirlo"

Personal de servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia ataca la capital ucraniana con misiles balísticos y drones; se reportan 3 muertos

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter