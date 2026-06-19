Garber: Se necesita un nuevo estadio para retener a los Whitecaps en Vancouver

ARCHIVO - Aficionados del equipo de fútbol de la MLS, los Whitecaps de Vancouver, se manifiestan para mantener al equipo en Vancouver, el 30 de abril de 2026, afuera del 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Columbia Británica. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP, Archivo) AP

“Estamos comprometidos a mantener al equipo aquí si contamos con un proyecto de estadio viable”, afirmó Garber, “cosa que ahora no tenemos”.

Los obstáculos financieros han afectado al club pese a su éxito en la cancha. BC Place, la casa de los Whitecaps desde 2011, es propiedad del gobierno y está operado por B.C. Pavilion Corporation, lo que limita al club en cuanto a posibles fuentes de ingresos.

En abril, el alcalde de Vancouver, Ken Sim, dijo que la ciudad ha ofrecido un espacio en Hastings Park, en el lado este, para que el equipo construya un estadio.

“Ahora afrontamos la parte difícil”, expresó Sim en ese momento. “BC Place es propiedad del Gobierno Provincial y está operado por él. De hecho, es el único estadio propiedad de un gobierno y operado por un gobierno que existe en toda la MLS. Para que el equipo se quede en Vancouver, los Whitecaps y la provincia deben firmar un acuerdo puente que permita que BC Place sea viable a corto plazo mientras se puede diseñar y construir un nuevo estadio”.

La flexibilidad de programación también ha sido un problema, ya que los Whitecaps tuvieron que renunciar a la ventaja de local para un partido de playoffs de 2024 debido a un evento de motocross que se realizaba en el estadio.

“Queremos mantener al equipo allí, pero no podemos hacerlo a menos que los actores políticos influyentes y sus entidades armen algo que permita que Vancouver no esté al final de la lista”, señaló Garber. “No tienen las herramientas para tener éxito”.

Los Whitecaps encabezan la clasificación de la Conferencia Oeste durante la pausa de la MLS por el Mundial. Llegaron a su primera final de la MLS Cup en 2025 y han ganado cuatro campeonatos canadienses consecutivos.

El apoyo de los aficionados ha reflejado ese éxito. Los Whitecaps ocupan el octavo lugar entre 30 clubes en asistencia promedio esta temporada, y lideraron la liga en asistencia durante los playoffs del año pasado.

Con la situación del estadio aún como un obstáculo para el éxito financiero, un grupo se presentó en abril para proponer el traslado de la franquicia a Las Vegas.

“Creo que la ciudad, que tiene sus problemas, esa comunidad corporativa que no ha sido muy solidaria con el club, ahora está reconociendo lo que el fútbol y los Whitecaps realmente significan para la ciudad”, comentó Garber. “Somos un club muy relevante que no tiene un buen modelo de negocio”.

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Ben Kule es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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FUENTE: AP