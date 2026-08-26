Gage Jump poncha a 9 y Carlos Cortés pega jonrón en triunfo de A's, 4-2 sobre Mellizos

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Carlos Cortés, de los Atléticos, reacciona luego de conectar un jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Alan Greth) AP

Jump (6-8) lanzó hasta la séptima por primera vez desde el 18 de junio contra los Angelinos, cuando ponchó a siete y permitió un hit en siete entradas.

Alika Williams consiguió el primer hit de los Atléticos, un doble con dos outs en la segunda entrada, y Cortés los puso al frente con un batazo de dos carreras por el jardín derecho. Tommy White conectó un doble impulsor con dos outs en la sexta y Donovan Walton añadió un sencillo productor que amplió la ventaja a 4-0.

Lawrence Butler aportó dos hits por los A's, y Henry Bolte lució su velocidad para conseguir el primer triple de su carrera.

Taj Bradley (9-6) igualó el número máximo de su trayectoria con 11 ponches, pero permitió cuatro carreras y siete hits en 6 2/3 entradas. Ponchó a los tres bateadores con nueve lanzamientos en la quinta para el primer inning inmaculado en la historia de los Mellizos.

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FUENTE: AP