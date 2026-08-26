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Gage Jump poncha a 9 y Carlos Cortés pega jonrón en triunfo de A's, 4-2 sobre Mellizos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Carlos Cortés disparó un jonrón y Gage Jump repartió nueve ponches en 6 1/3 entradas, para que los Atléticos se impusieran el martes 4-2 a los Mellizos de Minnesota.

Carlos Cortés, de los Atléticos, reacciona luego de conectar un jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Alan Greth)
Carlos Cortés, de los Atléticos, reacciona luego de conectar un jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota, el martes 25 de agosto de 2026 (AP Foto/Alan Greth) AP

Alika Williams consiguió el primer hit de los Atléticos, un doble con dos outs en la segunda entrada, y Cortés los puso al frente con un batazo de dos carreras por el jardín derecho. Tommy White conectó un doble impulsor con dos outs en la sexta y Donovan Walton añadió un sencillo productor que amplió la ventaja a 4-0.

Lawrence Butler aportó dos hits por los A's, y Henry Bolte lució su velocidad para conseguir el primer triple de su carrera.

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FUENTE: AP

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