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Gabriel Moreno, receptor de D-backs, sale de la alineación por rigidez de antebrazo

SURPRISE, Arizona, EE.UU. (AP) — El receptor de los Diamondbacks de Arizona Gabriel Moreno fue retirado a última hora del juego del viernes contra los Reales de Kansas City debido a un problema de rigidez en el antebrazo derecho, informó el mánager Torey Lovullo.

El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, bebe en la cueva antes de un duelo de pretemporada frente a los Rockets de Houston, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
El venezolano Gabriel Moreno, de los Diamondbacks de Arizona, bebe en la cueva antes de un duelo de pretemporada frente a los Rockets de Houston, el jueves 12 de marzo de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Lovullo comentó a los reporteros que el venezolano, ganador del Guante de Oro de 2023, había estado lidiando con la lesión desde hace unos días y que se le realizarían estudios de imagen.

El primera base Pavin Smith también fue descartado por rigidez en el antebrazo izquierdo, pero no necesitó ninguna prueba.

Se espera que Moreno, de 26 años, sea el receptor principal de los D-backs esta temporada, pero le ha costado mantenerse sano durante las últimas dos campañas. Bateó para .285 con nueve jonrones y 40 carreras impulsadas en 83 juegos en 2025.

Se prevé que Smith, de 30 años, se reparta el tiempo entre los puestos de primera base y bateador designado. Bateó para .258 con ocho jonrones y 28 carreras impulsadas el año pasado.

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FUENTE: AP

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