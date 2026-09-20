Funeral de Estado en Hong Kong honra a Tung Chee-hwa, primer líder poscolonial de la ciudad

Andy Tung, hijo del exlíder de Hong Kong Tung Chee-hwa, lleva el retrato de su padre en una funeraria de Hong Kong, el domingo 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Chan Long Hei) AP

Funcionarios chinos de Beijing se unieron a líderes políticos de Hong Kong en la ceremonia, en lo que fue el tercer funeral de Estado en la antigua colonia británica desde la transferencia de soberanía de 1997.

Tung, un magnate naviero que fue jefe ejecutivo de la ciudad de 1997 a 2005, murió el 8 de septiembre a los 89 años. Enfrentó la crisis financiera asiática, la epidemia de SARS y protestas públicas durante sus casi ocho años en el cargo.

El funcionario visitante Shi Taifeng, miembro del Politburó del gobernante Partido Comunista, se refirió a Tung en un elogio fúnebre como un amigo cercano del partido y un patriota reconocido, según la agencia oficial china de noticias Xinhua.

Señaló que Tung fue un destacado contribuyente al marco de “un país, dos sistemas” que rige Hong Kong y la cercana Macao, una antigua colonia portuguesa devuelta a China en 1999.

Coronas de flores se alineaban junto al muro exterior de la Funeraria de Hong Kong y el féretro de Tung estaba cubierto con una bandera china cuando fue sacado tras la ceremonia. No se permitió el acceso de los medios al interior.

Otros funcionarios visitantes incluyeron a Xia Baolong, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China. Unas 200 personas fueron invitadas a la ceremonia, según el periódico South China Morning Post de Hong Kong. Miembros del público presentaron sus condolencias en tres lugares habilitados en distintos puntos de la ciudad.

No mucho después que Tung asumiera el cargo en 1997, la economía de Hong Kong se vio golpeada por una crisis financiera que se extendió por Asia. En 2003, el SARS —o síndrome respiratorio agudo severo— mató a casi 300 personas en la ciudad y asestó otro golpe a la economía.

Ese mismo año, se estima que medio millón de personas salió a las calles para protestar contra el plan del gobierno de promulgar una ley contra la traición que se consideraba una amenaza para las libertades civiles. El gobierno archivó el plan y Tung renunció en 2005, alegando motivos de salud.

La protesta de 2003 marcó el inicio de años de manifestaciones prodemocracia que alcanzaron su punto álgido en 2019 y a las que siguieron una represión y una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020.

Tras dejar el cargo, Tung fue elegido para el puesto de vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal órgano asesor político del país. Figuró entre las 42 personas que recibieron medallas y honores nacionales en 2019 por sus contribuciones al país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP