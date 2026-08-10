Funcionario del Pentágono pide a aliados asiáticos invertir más en defensa

Elbridge Colby, subsecretario de Defensa, hizo esas declaraciones en un foro en Filipinas, su primera escala en el sureste asiático, donde también visitará Indonesia, Tailandia y Camboya. Renovó las garantías de que Estados Unidos no se está alejando de Asia pese a su actual preocupación por la guerra con Irán y Oriente Medio.

Ante una audiencia que incluía a diplomáticos extranjeros, generales, ejecutivos empresariales y periodistas el funcionario aseguró que “Estados Unidos definitivamente no se está desvinculando de Asia; por el contrario. Nuestros intereses nacionales vitales dictan nuestra presencia duradera aquí”.

“No nos vamos; de hecho, estamos afianzándonos, para garantizar un equilibrio de poder favorable donde más importa”, señaló el principal asesor de políticas del Pentágono. “Vemos a Asia como de importancia primordial”.

Colby evitó la habitual diatriba de Estados Unidos contra la creciente agresividad de China en la región, incluso en el disputado mar del sur de China. Washington ha expresado con frecuencia alarma por las acciones cada vez más hostiles de Beijing contra la guardia costera y las fuerzas navales filipinas en los últimos años.

Washington ha dicho que está obligado a defender a Filipinas, su aliado por tratado más antiguo en Asia, si fuerzas, barcos o aeronaves filipinas son objeto de un ataque armado, incluso en el mar al sur de China.

China y Filipinas, junto con Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán, llevan décadas en disputa por las aguas, una ruta clave del comercio mundial. Beijing prácticamente reclama toda la vía marítima y rechazó un fallo de 2016 en un caso de arbitraje iniciado por Filipinas que invalidó sus amplias pretensiones.

Colby reiteró una promesa del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un discurso en la conferencia de defensa Shangri-La en Singapur en mayo, de que Estados Unidos construirá y mantendrá una defensa sólida en el Pacífico occidental “que garantice que la agresión sea inviable, la escalada poco atractiva y la guerra considerada irracional”.

Colby afirmó que Estados Unidos está comprometido a garantizar “que podamos sostener un poder creíble para el combate donde más importa. Sin embargo, esta arquitectura de defensa no puede descansar únicamente sobre los hombros estadounidenses.

“Cuando pedimos a nuestros aliados y socios que den un paso al frente, que inviertan más en su propia defensa y que asuman la responsabilidad de su propia seguridad soberana, no estamos señalando abandono. Buscamos socios, no protectorados”, señaló.

Colby elogió los esfuerzos de Filipinas, que realiza cada año ejercicios de combate a gran escala con fuerzas de Estados Unidos, para fortalecer sus capacidades de defensa, y citó esfuerzos similares de Tailandia, Indonesia y otros aliados de seguridad en el Sudeste Asiático.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP