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Fuerzas paquistaníes matan a 5 milicianos y liberan a 23 rehenes en el suroeste

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán mataron a cinco milicianos en un intenso tiroteo y liberaron a 23 rehenes en el conflictivo suroeste del país, informó el ejército el domingo. No estaba claro exactamente cuándo se produjo el secuestro.

Los milicianos habían instalado un puesto de control ilegal cerca de Kalat, en la provincia de Baluchistán, durante la noche del viernes al sábado, deteniendo vehículos para secuestrar a más personas a cambio de rescate, extorsionar dinero y apoderarse de vehículos, según un comunicado militar.

El comunicado describió a los milicianos abatidos como miembros de “Fitna al-Hindustan”, un término que el gobierno pakistaní utiliza para referirse al ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) y a otros grupos que operan en Baluchistán, exigen la independencia y que, según alega, cuentan con el respaldo de India. Nueva Delhi ya había negado anteriormente las acusaciones de que patrocina la militancia en Pakistán.

Las fuerzas de seguridad recuperaron seis camiones, tres autobuses y dos automóviles, además de armas, municiones y explosivos. No se reportaron bajas entre las fuerzas de seguridad ni entre las personas secuestradas. El ejército indicó que las tropas registraban el área circundante en busca de cualquier miliciano restante.

La operación más reciente se produjo poco más de una semana después de que el ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, descartara negociaciones con los insurgentes y afirmara que las operaciones de seguridad continuarían hasta que la militancia fuera eliminada de la provincia.

Los insurgentes suelen secuestrar a personas para pedir rescate tras establecer controles de carretera ilegales. El mes pasado mataron a 18 agentes de policía después de secuestrarlos. El primer ministro, Shehbaz Sharif, elogió a las fuerzas de seguridad por la operación y afirmó que las operaciones antiterroristas continuarían, además de prometer eliminar lo que calificó como terrorismo patrocinado desde el extranjero.

Baluchistán ha sido escenario de una insurgencia prolongada en el suroeste de Pakistán, con una serie de grupos separatistas —entre ellos el BLA— que exigen la independencia del gobierno central pakistaní en Islamabad. Los grupos han perpetrado ataques principalmente contra las fuerzas de seguridad y contra personas de Punyab que viajan a Baluchistán por negocios o empleo.

Aunque las autoridades pakistaníes aseguran que han sofocado la insurgencia, la violencia en la provincia ha persistido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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