Fuertes vientos causan apagones y daños a propiedades en EEUU

Casi 600.000 clientes seguían afectados al mediodía en Ohio, Pensilvania y Michigan, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes de energía en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional informó el viernes que una ráfaga de 106 km/h (66 mph) en el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh fue considerada la cuarta más fuerte no causada por una tormenta eléctrica de que se tiene registro. En el Aeropuerto Burke Lakefront de Cleveland, los vientos alcanzaron 137 km/h (85 mph) el viernes por la tarde.

Los vientos derribaron la marquesina de una gasolinera en New Franklin, Ohio, y el letrero de una tienda de autopartes en Baldwin, Pensilvania. Árboles y ramas cayeron dentro de viviendas o sobre ellas y sobre automóviles desde Cleveland hasta Pittsburgh. El techo de un edificio escolar en el suburbio de Niles, Illinois, en Chicago, sufrió graves daños por el viento.

Las fuertes ráfagas avivaron distintos incendios forestales en una amplia franja de pastizales y zonas de pastoreo de Nebraska, lo que provocó una muerte en el condado de Arthur, informaron las autoridades. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y el departamento de policía no dio a conocer otros detalles sobre el fallecimiento.

Lo que autoridades estatales han bautizado como el incendio del condado de Morrill ha quemado al menos 1.834 kilómetros cuadrados (708 millas cuadradas) en cuatro condados desde el jueves. Al menos 12 estructuras han sido destruidas, según la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska.

Los vientos peligrosos son solo una pieza de un mosaico de clima extremo que incluye lluvias intensas en Hawai, calor intenso que se avecina en Phoenix y el regreso del frío invernal a la región centro-norte y el noreste. Se esperaba que Chicago se acercara a temperaturas de un solo dígito en la escala Fahrenheit para el martes, y que Minneapolis registrara mínimas en torno a -18 °C (0 °F).

Varias ciudades de Minnesota ya han declarado emergencias por nieve a partir del domingo, cuando se prevé que llegue lo que podría ser la mayor nevada de la temporada. Wisconsin y la Península Superior de Michigan también están en la mira.

AccuWeather describe las condiciones como una “triple amenaza de potente megatormenta de marzo” desde el domingo hasta el lunes.

“Definitivamente es un fin de semana de clima muy activo, eso es seguro”, afirmó el meteorólogo principal de AccuWeather, John Feerick. “Es un patrón muy amplificado, lo que significa que se registran muchos extremos. Además, no solo en los 48 estados contiguos, sino que Hawái también recibe un fuerte impacto ahora mismo con lluvias muy intensas”.

Feerick señaló que las personas a lo largo de la frontera entre Wisconsin e Iowa podrían ver algo de hielo a medida que las condiciones de viaje se vuelvan peligrosas en grandes partes de la zona alta de la región centro-norte.

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Beck informó desde Omaha, Nebraska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP